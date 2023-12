Blitz antidroga a Pescara: 52enne incensurato arrestato con hashish e cocaina nella credenza di casa

"L'operazione dei Carabinieri, scattata grazie alle segnalazioni dei cittadini, rivela la presenza di stupefacenti nella casa del pescarese"

Un 52enne pescarese, fino a oggi incensurato, è stato tratto in arresto con l'accusa di spaccio di droga in seguito a un'operazione antidroga condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri. La sua abitazione è stata oggetto di una perquisizione che ha portato alla scoperta di 145 grammi di hashish e 43 grammi di cocaina accuratamente nascosti all'interno di una credenza in cucina.

L'efficacia dell'operazione è stata resa possibile grazie all'impiego del cane antidroga Bagheera, il cui fiuto infallibile ha individuato la presenza delle sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto in seguito a diverse segnalazioni provenienti dai cittadini, che hanno attivato l'intervento dei carabinieri.

Il 52enne è stato immediatamente posto ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di droga nel territorio, evidenziando come la collaborazione tra la comunità e le autorità costituisca un elemento chiave nella lotta contro il crimine.