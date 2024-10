Blitz antidroga: sequestrati hashish, marijuana e cocaina, arresti e denunce

Controlli serrati tra il capoluogo e i comuni limitrofi portano a importanti arresti e sequestri di droga in varie operazioni dei carabinieri.

Negli ultimi giorni, un’intensa attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti ha visto i carabinieri impegnati in numerosi interventi, portando a due arresti e due denunce. Le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 200 grammi di droga, tra cui hashish, marijuana e cocaina, suddivisi in tre operazioni tra il capoluogo e i comuni vicini.

La prima operazione è stata condotta nei pressi del terminal bus di Collemaggio, dove una pattuglia ha fermato un giovane di 22 anni, di origine straniera, trovandolo in possesso di 15 grammi di hashish, presumibilmente destinati allo spaccio. Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Successivamente, i controlli si sono spostati nel comune di Poggio Picenze, dove i carabinieri di San Demetrio ne’ Vestini hanno sequestrato diverse piante di marijuana coltivate in un terreno recintato. Gli agenti, dopo un'attenta osservazione della zona, hanno fermato il proprietario del campo, un uomo di 56 anni, che è stato denunciato per coltivazione illegale di canapa indica, pianta ormai giunta a maturazione.

L'operazione più significativa si è conclusa pochi giorni fa a Pizzoli, dove i carabinieri tenevano d’occhio una coppia sospettata di trafficare droga. I militari, dopo aver monitorato i movimenti del 31enne e della sua compagna di 24 anni, hanno deciso di intervenire con una perquisizione nella loro abitazione. Durante l’irruzione, sono stati scoperti quasi 100 grammi di hashish, circa 60 grammi di marijuana e una piccola quantità di cocaina. Il giovane aveva nascosto un panetto di hashish nei propri vestiti, mentre la donna ha tentato di disfarsi di una piccola quantità della stessa sostanza, lasciandola in un garage adiacente.

All'interno dell'abitazione sono state trovate anche della marijuana già tritata e pronta per la distribuzione, insieme a un piccolo quantitativo di cocaina. Entrambi i membri della coppia sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Il magistrato di turno ha disposto i domiciliari per i due, in attesa del processo. In seguito, il giudice per le indagini preliminari del tribunale dell'Aquila ha convalidato l’arresto e imposto l'obbligo per i due di presentarsi presso i carabinieri tre volte alla settimana.

Questi interventi si inseriscono in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine locali. Il ritrovamento di quantità così significative di droga, destinate alla distribuzione in diversi comuni, evidenzia come il mercato della droga sia ancora attivo e diffuso anche nelle aree meno urbanizzate. Le autorità continuano a monitorare attentamente i luoghi noti per il traffico di sostanze stupefacenti, con l'obiettivo di arginare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.