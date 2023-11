Blitz dei Carabinieri a Teramo: Patenti Ritirate, Guida in Stato di Ebrezza e Documenti Falsi

I carabinieri della Compagnia di Teramo hanno portato a termine un efficace blitz nel corso dei controlli del territorio nella città capoluogo di provincia, mettendo in luce casi gravi di guida in stato di ebrezza e falsificazione di documenti.

Due automobilisti sono stati fermati e, in seguito al riscontro di stato di ebrezza alcolica, è stata loro ritirata la patente di guida. Nel corso delle indagini, un terzo conducente è stato scoperto con una patente sospetta, non risultando nei registri ufficiali della Motorizzazione. L'autenticità del documento è ora al centro degli accertamenti in corso.

I controlli hanno rivelato anche un ulteriore caso di violazione degli obblighi legali: un individuo, soggetto a sorveglianza speciale con obbligo di restare in casa durante le ore notturne, è stato trovato al di fuori della propria abitazione.

Infine, due stranieri noti per precedenti reati contro il patrimonio sono stati individuati a bordo di un'auto in una zona residenziale della città. Per loro potrebbe essere emesso un foglio di via da Teramo, poiché non risultano avere interessi familiari o lavorativi nella città.