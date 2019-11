Blitz dei carabinieri al Ferro di Cavallo di Pescara, 10 misure cautelari

Sono dieci, di cui due ancora irreperibili, le persone destinatarie della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti perpetrato all'interno del complesso di edilizia popolare denominato 'Ferro di Cavallo' nel quartiere Rancitelli di Pescara, arrestate all'alba di oggi dai carabinieri del Comando Provinciale.

Quattro sono gli indagati, in totale sono 14 le persone coinvolte. Gli arresti sono stati eseguiti anche ad Ortona (Chieti).

I dettagli dell'operazione, denominata "Iron Horse", sono stati illustrati in una conferenza stampa. In manette, su disposizione del Gip del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Luca Sciarretta che ha coordinato le indagini, sono finite persone, per lo più donne, residenti nella zona di via Tavo.

Nel corso dell'operazione sono stati recuperati e sequestrati 300 grammi di eroina, 150 di cocaina e 50 grammi di speedball, una miscela di eroina o morfina, con cocaina o crack.