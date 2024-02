Blitz della Finanza a Montesilvano: 4 Chili di Marijuana, Contanti e Arma Sequestrati

Un pusher quarantenne di Montesilvano è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Pescara in seguito al sequestro di quattro chilogrammi di marijuana nell'ambito del piano d'azione "Drug Market", finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. I finanzieri, durante la perquisizione domiciliare, hanno anche rinvenuto migliaia di euro in contanti, provenienti dall'attività di spaccio, e un kit per la conservazione e il confezionamento della droga.

L'uomo, senza precedenti penali, è stato denunciato per traffico di sostanze stupefacenti, mentre la Guardia di Finanza ha anche proceduto al sequestro di una pistola.

Il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale delle Fiamme Gialle, ha dichiarato che "gli interventi recentemente condotti sono il risultato del costante presidio economico del territorio da parte delle pattuglie impegnate nella lotta alle attività criminali, inclusa quella legata al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono con l'obiettivo di ricostruire e smantellare la filiera criminale della droga, al fine di interrompere i flussi e le fonti di approvvigionamento, locali e non, delle sostanze stupefacenti immesse in commercio, a discapito della salute e della sicurezza pubblica.