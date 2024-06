Blitz della Polizia nell'Area di Risulta: Controlli, Sanzioni e Arresti

Ieri sera, un blitz della polizia ha interessato l'area di risulta, il terminal bus e i giardinetti pubblici adiacenti, tra corso Vittorio Emanuele II, via Silvio Pellico e piazza Martiri Pennesi. L'operazione, volta a prevenire reati contro la persona, spaccio di droga e immigrazione clandestina, ha coinvolto la questura, il reparto prevenzione crimine Abruzzo, la Polfer, la polizia locale, l’ispettorato del lavoro e la Asl di Pescara.

Durante i controlli, sono stati identificati 218 individui, 37 dei quali con precedenti penali, e diversi di loro sono stati accompagnati in questura per ulteriori accertamenti. Sono stati fermati e controllati 74 veicoli, con diverse sanzioni elevate per violazioni al codice della strada. Le unità cinofile hanno svolto un ruolo cruciale nelle attività anti-droga: un uomo è stato trovato in possesso di hashish per uso personale e segnalato alle autorità amministrative, con conseguente sequestro della sostanza.

La polizia ha ribadito che l'area di risulta è già soggetta a pattugliamenti quotidiani e a servizi straordinari di controllo settimanale, mirati a prevenire e contrastare l'illegalità grazie a procedure di identificazione, ispezioni e perquisizioni di persone, mezzi di trasporto e bagagli.