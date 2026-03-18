Blitz nei negozi etnici a Pescara: maxi sequestri e multe shock

Controlli serrati tra centro e lungomare: decine di irregolarità accertate tra igiene, conservazione degli alimenti e tracciabilità dei prodotti

Proseguono a Pescara le verifiche congiunte della Polizia locale e della Asl, impegnate in una serie di controlli mirati nei cosiddetti negozi etnici situati nelle aree più frequentate della città. Dall’inizio del 2026 sono state effettuate complessivamente venti ispezioni, concentrate tra corso Vittorio Emanuele, piazza Santa Caterina, via de Amicis, via Quarto dei Mille, piazza dei Martiri Pennesi, via Mazzini e viale Regina Elena.

Le operazioni hanno portato all’accertamento di numerose violazioni, con un bilancio significativo: elevate sanzioni per 47.941 euro e sequestrati complessivamente 2.934 prodotti, tra provvedimenti di natura amministrativa e penale. Le criticità riscontrate riguardano principalmente il cattivo stato di conservazione degli alimenti, le condizioni igieniche non conformi e il mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità.

I controlli hanno interessato una pluralità di attività commerciali, non solo market ma anche esercizi come parrucchieri, attività artigianali e locali dediti alla somministrazione di cibo e bevande. In diversi casi, le irregolarità riscontrate hanno comportato il sequestro e la distruzione degli alimenti, mentre per alcune attività si è arrivati alla sospensione temporanea fino alla chiusura.

L’attività ispettiva rientra in un piano più ampio di monitoraggio del territorio urbano, volto a garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e dei consumatori. L’azione coordinata tra Polizia locale e servizi sanitari evidenzia un’attenzione costante su tutte le categorie commerciali presenti nel tessuto cittadino.

Sul tema è intervenuto il sindaco Carlo Masci, che ha sottolineato come i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, ringraziando il comandante Danilo Palestini e il personale coinvolto per l’impegno profuso. L’obiettivo dichiarato resta quello di assicurare condizioni di sicurezza adeguate, tutelando sia i cittadini sia le attività che operano nel rispetto delle regole.