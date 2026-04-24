Sole e caldo, poi cambia tutto: la settimana parte stabile ma finisce con piogge diffuse

L’anticiclone domina il weekend e l’inizio della settimana con clima mite, ma da martedì correnti instabili porteranno nuvole, rovesci e temperature in calo su gran parte del Paese

La nuova settimana si apre all’insegna della stabilità grazie alla presenza dell’anticiclone, che garantirà tempo soleggiato e temperature miti su gran parte dell’Italia almeno fino a lunedì 27 aprile. Una fase favorevole che accompagnerà il weekend del 25 aprile, con condizioni ideali per attività all’aperto.

Nella giornata di sabato 25, il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale. Al Nord, condizioni stabili con valori compresi tra 21 e 26 gradi; al Centro cieli sereni con massime tra 19 e 24 gradi; al Sud clima altrettanto stabile con temperature tra 18 e 23 gradi. Qualche nube pomeridiana potrà svilupparsi lungo l’Appennino, senza conseguenze rilevanti.

Domenica 26 aprile proseguirà sulla stessa linea, con un ulteriore aumento delle temperature, soprattutto al Nord dove si potranno raggiungere i 27 gradi. Anche al Centro e al Sud prevarranno condizioni di stabilità, con solo isolati addensamenti sui rilievi.

Il quadro resterà in gran parte invariato anche lunedì 27, sebbene si inizi a intravedere una lieve variabilità pomeridiana su Prealpi e Appennino settentrionale, dove non si escludono brevi rovesci locali.

Il cambiamento più significativo è atteso da martedì 28 aprile, quando l’anticiclone inizierà a perdere forza. Al Nord-Ovest aumenterà la nuvolosità con le prime piogge su Alpi e pianure, mentre il resto del Paese sarà ancora in gran parte stabile.

Mercoledì 29 aprile la situazione evolverà verso una fase più instabile, con precipitazioni diffuse su gran parte del Nord e in estensione anche al Centro, in particolare lungo il versante tirrenico e le aree interne. Coinvolte, seppur in modo più irregolare, anche alcune zone del Sud.

Il peggioramento proseguirà nella giornata di giovedì 30 aprile, con piogge e cieli coperti su diverse regioni, soprattutto al Centro-Nord e lungo l’Adriatico. Al Sud si alterneranno nubi e schiarite, ma con fenomeni localmente presenti.

Il quadro complessivo evidenzia quindi una settimana a doppia fase: prima dominata dal bel tempo, poi caratterizzata da un ritorno dell’instabilità. Una dinamica tipica della primavera, che conferma l’alternanza tra periodi miti e fasi più perturbate.