Spray urticante a scuola, caccia ai responsabili: tensione e paura tra docenti

Evacuazione alla Carducci, nessun colpevole identificato: verifiche interne in corso e possibile denuncia, mentre cresce la preoccupazione per sicurezza e clima educativo

È il tempo delle verifiche e delle riflessioni, a distanza di un giorno dall’episodio che ha sconvolto la quotidianità della scuola media “Carducci” de L'Aquila. Dopo il caos provocato dall’uso di uno spray urticante, che ha costretto all’evacuazione dell’istituto, i responsabili restano ancora senza volto. Un silenzio che pesa tra corridoi e aule, mentre cresce il senso di amarezza e tensione tra il personale scolastico.

Nonostante i richiami e le sollecitazioni rivolte agli studenti, nessuno ha fornito elementi utili a chiarire quanto accaduto. La dirigenza ha avviato una indagine interna, con l’obiettivo di individuare chi, intorno alle 11 della mattina precedente, ha reso l’aria irrespirabile in alcuni ambienti della scuola, tra cui bagni e palestra, causando malori lievi e momenti di panico.

Nel tentativo di ottenere risposte, sono stati effettuati richiami collettivi e interventi mirati nelle classi, ma finora senza esito. Di fronte a questa situazione, i vertici dell’istituto stanno valutando la possibilità di procedere con una denuncia alle forze dell’ordine, trasformando così l’episodio in un caso con possibili sviluppi giudiziari.

Tra gli insegnanti prevale un clima di forte preoccupazione, legato soprattutto ai rischi corsi durante l’evacuazione. Il timore riguarda non solo quanto accaduto, ma anche le conseguenze che avrebbero potuto verificarsi, soprattutto per soggetti più fragili o con problemi respiratori. L’episodio viene descritto da più parti come qualcosa che va ben oltre una semplice bravata.

A colpire, inoltre, è il riflesso sul piano educativo. Docenti e personale parlano di un gesto che evidenzia una mancanza di responsabilità, empatia e rispetto verso la comunità scolastica. Un segnale che solleva interrogativi più ampi sul comportamento dei giovani e sul rapporto con le regole.

Intanto, le verifiche proseguono senza sosta. L’istituto non intende archiviare l’accaduto senza aver prima fatto piena luce su quanto successo, nel tentativo di ristabilire un clima di sicurezza e fiducia all’interno della scuola.