Bomba di calore nel week end, le città più calde

Un campo di alta pressione abbraccerà le latitudini mediterranee e gran parte d'Italia fino alla fine della settimana e sarà coadiuvato da una risalita di correnti calde nordafricane che punteranno lo Stivale favorendo un vistoso aumento delle temperature.

L'innalzamento del promontorio nordafricano avverrà come conseguenza dell'azione di un'area depressionaria che segna il passo sulla Penisola Iberica, dal cui bordo destro si innescano le correnti meridionali che pescano masse di aria rovente dal Sahara algerino pompandole verso l'Italia nel corso del weekend.

Va segnalato però che l'onda calda verrà disturbata dal passaggio di addensamenti e locali rovesci di pioggia verso le regioni settentrionali, che potranno localmente inibire il rialzo termico.

METEO SABATO.

Le correnti nordafricane risalgono lo Stivale dando luogo ad un pomeriggio rovente, soprattutto su bassa Val Padana, zone interne del Centro Italia, Puglia ed entroterra calabrese.

Attese massime fino a 36/38°C a Ferrara, Terni, Foggia, 35/37°C a Piacenza, Parma, Bologna, Mantova, Alessandria, Rovigo e Cosenza, 34/36°C a Torino, 33°C a Milano.

Più freschi i litorali, specie la Liguria, soggetta ad una certa nuvolosità marittima.

METEO DOMENICA.

Si intensifica ulteriormente la bolla calda al Centro-Sud mentre qualche locale temporale inibirà il rialzo termico su parte del Nord, specie in prossimità delle Alpi.

Attese massime fino a 39/41°C a Foggia, 38/40°C a Chieti, 37/39°C a Teramo, 36/38°C a Bologna e Matera, 35/37°C a Pescara e Olbia.

Calo termico invece al Nord per l'azione di un fronte più attivo in prossimità delle Alpi, specie su Liguria, Alpi e Triveneto, tanto che a Verona non si andrà oltre i 27°C, 25° a Trieste.