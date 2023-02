Bonifica discarica Bussi, la Tre Monti srl incontra i cittadini

Spiegare ai cittadini quali sono gli interventi di bonifica che si stanno realizzandovsull’area Tremonti, interna al SIN di Bussi sul Tirino, è stato l’obiettivo della società Tre Monti s.r.l. - operativa nelle attività di bonifica - durante l’Assemblea Pubblica che si è tenuta oggi presso il Centro Visite Fiume Tirino alla presenza del Sindaco di Bussi Salvatore Lagatta.

All’interno dell’area Tremonti le operazioni di bonifica procedono con lo scavo e smaltimento dei rifiuti nella porzione sud del sito e con un intervento di desorbimento termico nella porzione settentrionale, preventivo alla rimozione dei rifiuti.

Il desorbimento termico è una tecnologia che permette di trattare i contaminanti presenti in profondità, senza movimentazione del terreno, ma avvalendosi di sonde termiche infisse nel suolo che riscaldano il terreno fino a temperature di 100° C favorendo l’estrazione delle sostanze volatili e semi-volatili presenti, captate e convogliate all’interno di impianti di trattamento.

Le attività di scavo e rimozione dei rifiuti consistono in una sequenza di lavorazioni quali la caratterizzazione dei materiali al fine della corretta identificazione dei rifiuti, lo scavo e il conferimento dei materiali ai punti di destino finale, in ultimo il ripristino morfologico delle aree scavate. Gli scavi sono realizzati secondo fasce lungo la direzione ortogonale del Fiume Pescara, a loro volta suddivise in “celle” di circa 500 mq, e procedono dalle aree perimetrali verso l’interno.

Preventivamente al ripristino, i fondi scavo sono oggetto di collaudo in contraddittorio con ARTA, con l’obiettivo di verificare la decontaminazione delle aree, che viene raggiunta quando i valori dei contaminanti risultano al di sotto delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) definite per i terreni con destinazione d’uso verde pubblico/privato e residenziale o agli obiettivi sito specifici approvati, dove definiti.

ARTA svolge inoltre un’attività di controllo e di validazione nell’ambito del monitoraggio delle matrici ambientali attivo sul Sito, che interessa periodicamente le acque di falda, l’aria ambiente e i gas interstiziali nei terreni, secondo una cadenza da settimanale a trimestrale a seconda del protocollo di riferimento.

Il tempo stimato per raggiungere l’obiettivo della completa rimozione dei rifiuti e dei contaminanti è di circa 4 anni.

“Tre Monti è una società specializzata nei servizi di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee, che nasce dalle competenze di tre operatori di primo piano nei servizi ambientali e di un player leader nella transizione energetica: Greenthesis, Herambiente Servizi Industriali, Edison Next Environment e Edison– ha spiegato Damiano Belli, Amministratore delegato della società - La nostra missione è la rigenerazione territoriale, secondo un modello paradigmatico per la gestione e positiva risoluzione dei casi di contaminazioni storiche del nostro Paese”.

Tre Monti aprirà il proprio cantiere ai cittadini nel mese di maggio, organizzando una giornata di visite guidate per piccoli gruppi di 8 – 10 persone.

Durante l’incontro è stato inoltre presentato il concorso “Disegna il futuro del mondo che vorresti” rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado degli 11 Comuni che fanno parte del SIN di Bussi sul Tirino. I disegni verranno selezionati da una commissione composta da insegnanti delle Accademie delle Belle Arti di Firenze, Bologna, L’Aquila e Ravenna, scegliendo un disegno per ogni scuola che aderirà al progetto e premieranno i tre migliori tra tutti quelli presentati.