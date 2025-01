Bonifici istantanei senza costi aggiuntivi: cosa cambia per banche e consumatori

La rivoluzione dei pagamenti istantanei promette transazioni rapide e senza sovrapprezzi, sfidando carte di credito e app.

Dal 9 gennaio, entra in vigore una nuova normativa europea che ridisegna il panorama dei bonifici istantanei, obbligando le banche a riceverli e allineandone i costi a quelli dei bonifici tradizionali. Questo provvedimento mira a rendere più accessibile uno strumento finora penalizzato da commissioni elevate, che potevano superare i due euro per transazione.

Le regole introdotte prevedono anche un’importante evoluzione per il 9 ottobre 2025, quando tutti gli istituti finanziari dovranno non solo ricevere ma anche offrire i bonifici istantanei ai propri clienti. Per aumentare la sicurezza delle transazioni, sarà obbligatoria la verifica dell’identità, accertando la corrispondenza tra l’IBAN e il nome del destinatario.

A differenza dei bonifici tradizionali, limitati agli orari bancari dei giorni feriali, quelli istantanei permettono di trasferire denaro in tempo reale, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Questa flessibilità potrebbe trasformare il bonifico in uno strumento ideale per effettuare acquisti diretti nei negozi, riducendo l’uso di contante e sfidando la predominanza di carte di pagamento e applicazioni digitali.

La diffusione dei pagamenti elettronici è in continua crescita, anche se a ritmi più lenti rispetto agli anni precedenti. Secondo l’ultima indagine della BCE, quasi la metà delle transazioni nell’area euro (48%) avviene tramite carte o app, mentre in Italia la percentuale scende al 38%. Tuttavia, il contante ha perso terreno negli ultimi due anni, registrando un calo del 9%. Nonostante questa diminuzione, il 62% degli intervistati ritiene ancora fondamentale mantenere il contante come opzione.

Il commercio al dettaglio e i servizi professionali hanno progressivamente abbracciato i pagamenti digitali, spinti anche dalla riduzione delle commissioni. Le banche tradizionali, intanto, devono fronteggiare una competizione crescente da parte di operatori fintech che offrono servizi a basso costo, conquistando soprattutto le nuove generazioni.

Il futuro dei pagamenti si muove dunque verso una maggiore integrazione e velocità, con i bonifici istantanei pronti a giocare un ruolo da protagonisti in un mercato sempre più digitale e competitivo.