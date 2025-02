Bonus Mamme 2025: Ecco Chi Può Richiederlo Ora

La Legge di Bilancio 2025 amplia il Bonus Mamme includendo nuove categorie di lavoratrici, offrendo sostegno economico a più madri in diverse situazioni lavorative.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti modifiche al Bonus Mamme, estendendo il beneficio a un numero maggiore di lavoratrici. In particolare, l'agevolazione è ora accessibile anche alle lavoratrici con contratto a chiamata e alle lavoratrici autonome, categorie precedentemente escluse da questo sostegno economico.

Dettagli del Bonus Mamme 2025

Il Bonus Mamme 2025 prevede un esonero contributivo fino a 250 euro al mese, per un massimo di 3.000 euro annui. Questa misura è destinata alle madri con almeno tre figli a carico, di cui il minore sotto i 18 anni, e sarà in vigore per il triennio 2024-2026. Nel 2025, il bonus è esteso anche alle madri con due figli, a condizione che il più giovane abbia meno di 10 anni.

Inclusione delle Lavoratrici a Contratto a Chiamata

Un'importante novità riguarda l'inclusione delle lavoratrici con contratto a chiamata. Il Ministero del Lavoro, attraverso l'interpello n. 2, ha chiarito che anche le madri con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato possono beneficiare del Bonus Mamme 2025. Questo chiarimento risolve i dubbi legati a una tipologia contrattuale spesso caratterizzata da discontinuità lavorativa.

Estensione alle Lavoratrici Autonome

La misura è stata ampliata anche alle lavoratrici autonome. Questa inclusione rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento del ruolo delle professioniste indipendenti, spesso escluse da tali benefici. Ora, anche le madri che gestiscono una propria attività possono accedere all'esonero contributivo previsto dal bonus.

Requisiti e Modalità di Accesso

Per accedere al Bonus Mamme 2025, le lavoratrici devono avere un reddito imponibile ai fini previdenziali fino a 40.000 euro annui. È importante notare che, a partire dal 2025, non è più necessario un contratto a tempo indeterminato; anche le lavoratrici con contratti a termine possono richiedere il bonus. La domanda può essere presentata direttamente tramite il sito dell'INPS o attraverso il proprio datore di lavoro.

Considerazioni Finali

L'ampliamento del Bonus Mamme 2025 rappresenta un passo avanti nel sostegno alle madri lavoratrici, riconoscendo le diverse forme di occupazione presenti nel mercato del lavoro attuale. Questa misura mira a promuovere l'occupazione femminile e a supportare le famiglie, adattandosi alle esigenze di una forza lavoro sempre più diversificata.