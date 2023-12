"Borsa di Studio in Memoria di Giulia Cecchettin" - Onore all'Università "d'Annunzio"

L'Università "d'Annunzio" di Chieti-Pescara ha deciso di commemorare la giovane Giulia Cecchettin, vittima di un tragico femminicidio, istituendo una borsa di studio in suo onore. Giulia avrebbe presto conseguito la laurea in Ingegneria Biomedica, e questa iniziativa mira a sostenere e incentivare una giovane studentessa abruzzese che continua gli studi in questo ambito.

La proposta per la borsa di studio è stata avanzata dall'Associazione APS Mama, attiva nella promozione di tematiche sociali legate alle donne e all’infanzia. L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo dall'Università, che ha organizzato un Consiglio Straordinario Unificato aperto agli studenti dei corsi di Ingegneria Biomedica.

I Presidenti dei Corsi di Studio, Prof. Arcangelo Merla e Prof. Alessandro Fraleoni Morgera, hanno accolto con commozione la proposta, riconoscendo il valore simbolico di questa borsa di studio. Il Rettore Liborio Stuppia ha elogiato l'iniziativa, partecipando al Consiglio da remoto, mentre il Direttore di Dipartimento di Ingegneria e Geologia, Sergio Montelpare, e altri relatori hanno affrontato il tema dell'inclusione e dell'equità di genere nel contesto universitario.

L'Associazione APS Mama ha gestito la raccolta fondi attraverso un evento di beneficenza in collaborazione con l’Associazione Imprenditoriale Confimi Industria Abruzzo. Durante l'evento, è stato proiettato il cortometraggio "La Preda", prodotto da APS Mama, che tratta delicatamente il tema della violenza sulle donne.

Alessandra Relmi, presidente di APS Mama e direttrice di Confimi Industria Abruzzo, ha espresso gratitudine alle aziende associate, all'Università per il rapido sostegno, e ai docenti che hanno contribuito con donazioni volontarie per concretizzare questo progetto benefico. "Questa borsa di studio garantirà il diritto allo studio ad una studentessa meritevole e bisognosa, mantenendo vivo il ricordo di Giulia Cecchettin," ha commentato Relmi.