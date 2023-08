Borse di Studio agli Specializzandi,Impegno di Pagano, Plauso di Santangelo

“Massima soddisfazione per il risultato raggiunto dall’on. Nazario Pagano (FI), Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati e primo firmatario di un ordine del giorno al decreto n.69 che prevede di estendere l’applicazione della Borsa di studio a tutti i medici iscritti ai corsi di specializzazione dal 1983 al 1991, che non avevano ricevuto alcun compenso per il loro operato durante gli anni”.

Così il Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila e Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, Roberto Santangelo che aggiunge:

“Grazie al voto espresso alla Camera, l’Italia si impegna ad adeguarsi a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea nel 2022 che ha chiarito la questione dopo anni”