Boschi in fiamme e paura per due vasti incendi in Abruzzo

Due vasti incendi boschivi stanno devastando Monte Salviano e Pescina, con il territorio in apprensione e mezzi aerei e terra mobilitati per domare le fiamme.

Nel cuore dell’Abruzzo, altri due incendi boschivi continuano a mettere in difficoltà le autorità competenti, suscitando preoccupazione per la vasta area interessata e l’elevato rischio ambientale.

Il fronte principale si è sviluppato sul Monte Salviano, nel comune di Capistrello, dove le fiamme hanno già colpito più di 50 ettari di vegetazione. Per contenerle sono stati dispiegati due elicotteri, un Canadair, nonché Vigili del Fuoco e squadre della Protezione Civile regionale.

Parallelamente, l’incendio di Pescina, attivo dal pomeriggio di ieri, ha coinvolto circa 40 ettari di bosco. Qui l’elicottero regionale “Lince Rossa” opera in sinergia con alcuni agricoltori locali, i quali hanno impiegato i loro trattori per realizzare linee tagliafuoco e limitare la diffusione del rogo.

Nella gestione dell’emergenza, si segnala la presenza sul posto del direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, che monitora direttamente l’evoluzione delle operazioni. Nel corso della visita, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento nei confronti dei volontari e del personale impegnato nelle operazioni di spegnimento.

Questa situazione di elevato rischio incendi ha spinto la Protezione Civile regionale a rivolgere un nuovo appello alla cittadinanza, invitando alla massima prudenza, in particolare in queste giornate caratterizzate da condizioni climatiche avverse.