Braccianti morti, la Cgil Abruzzo aderisce alla manifestazione di Foggia

In meno di 48, 16 giovani lavoratori immigrati perdono la vita al rientro da una durissima giornata di lavoro in drammatici incidenti stradali sulle strade della Capitanata.



Non è consentito parlare di tragiche fatalità perché questi incidenti sono il frutto delle condizioni di grave sfruttamento che vivono i braccianti agricoli impiegati nelle campagne di raccolta dei prodotti agricoli.



La CGIL Abruzzo e Molise e la FLAI CGIL Abruzzo e Molise aderiscono e partecipano alla manifestazione indetta dalla FLAI CGIL insieme a FAI E UILA nazionali e territoriali e congiuntamente alle associazioni di Capitanata che operano a vario titolo sul tema dei diritti in agricoltura.



Diciamo BASTA alle morti sul lavoro in agricoltura, allo sfruttamento, al caporalato nelle compagne del sud e del nord Italia, alle condizioni disumane di vita e di lavoro che si trovano a vivere quotidianamente i tanti lavoratori.



Chiediamo alle Istituzioni preposte di vigilare e di dare piena applicazione alla Legge 199/2016, per porre in essere le azioni concrete che favoriscano un sistema opportuno di accoglienza, di incontro pubblico tra domanda e offerta di lavoro , di trasporto, per contrastare il caporalato e l’illegalità.



La manifestazione organizzata a Foggia per mercoledì 8 agosto prevede un concentramento dalle ore 18.00 presso il piazzale della Stazione con corteo che si muoverà alle ore 18.30 e proseguirà sino a Piazza Cesare Battisti (Teatro Giordano), dopo il corteo seguiranno degli interventi a chiusura della manifestazione.