Breve pausa anticiclonica ma da mercoledì torna il maltempo sulla Penisola

Il vortice freddo ormai sulla Grecia chiude definitivamente la fase di stampo invernale che ha interessato le regioni meridionali fino alla Pasquetta. Ma in vista c'è un nuovo cambio della circolazione, passeremo dall'influenza delle correnti artiche a quella delle correnti polari marittime. Sono le correnti associate alla grande depressione nord atlantica che stanno già guidando una perturbazione sull'Europa centro settentrionale e che si abbasseranno di latitudine nelle prossime 24 ore per portare un cambiamento anche sull'Italia. Ne consegue che la pausa odierna è solo un intervallo inter ciclonico ovvero un momento di passaggio da un regime circolatorio ad un altro. Ne approfitterà l'anticiclone africano che si intrufolerà sotto la saccatura atlantica per sfilare rapidamente sulle regioni centro meridionali dove porterà anche una temporanea impennata termica. Ma il tempo cambierà al Nord già entro la fine della giornata di mercoledì con rovesci e temporali anche intensi che poi giovedì interesseranno anche una parte del Centro e infine il Sud.

METEO MERCOLEDÌ: Nord, nubi irregolari al mattino con qualche isolata pioggia in Liguria, ancora asciutto altrove ma con tendenza a qualche debole pioggia sull'alto Piemonte e l'alta Lombardia dal tardo mattino. Nel pomeriggio intensificazione dell'instabilità su Alpi e Prealpi occidentali con rovesci e temporali anche intensi e localmente grandinigeni in graduale discesa tra la sera e la notte anche ai settori delle alte pianure centro occidentali e nell'arco della notte anche a tutto il Triveneto. Nevicate sulle Alpi in calo la notte fino a 1200m. Centro, blanda nuvolosità di passaggio sulle regioni tirreniche con qualche isolata pioggia non esclusa sull'alta Toscana, altrove più soleggiato. In nottata rovesci sull'alta Toscana. Sud, giornata soleggiata al più velata con qualche nube sparsa sulla Campania e a fine giornata sulla Sardegna occidentale. Temperature in sensibile aumento al Sud, in contenuto aumento al Centro, stazionarie o in lieve calo al Nord dove caleranno di più la notte. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Mari fino a molto mossi i bacini occidentali e l'alto Adriatico.

METEO GIOVEDÌ: Nord, perturbato al mattino su centro Est Liguria, Lombardia, Triveneto con piogge e temporali localmente grandini geni e neve sulle Alpi anche sotto ai 1000m. Maggiori aperture sul Piemonte e sull'Emilia Romagna pur con locali piovaschi non esclusi. Tra pomeriggio e sera migliora su tutto il Nordovest, ancora instabile altrove con rovesci, temporali e neve sulle Alpi. Centro, instabile perturbato sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali anche intensi in estensione al settore adriatico entro il pomeriggio. Schiarite serali da ovest. Sud instabilità in aumento tra il pomeriggio e la sera su Sardegna e Campania con locali piovaschi, più asciutto altrove. Temperature in diminuzione al Nord e al Centro, stabili o in temporaneo ulteriore aumento al Sud, specie sulla Sicilia. Venti forti meridionali od occidentali con Bora sul Triestino. Mari molto mossi o agitati