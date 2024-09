Brilla il Gran Galà dello Sport aquilano: una celebrazione di eccellenza e talento

L'Aquila ha vissuto una serata indimenticabile ieri, con il Gran Galà dello Sport che ha visto protagonisti atleti, società sportive e personalità del mondo dello spettacolo. Oltre 2.000 persone si sono radunate nella suggestiva cornice di San Bernardino, partecipando con entusiasmo a un evento che ha saputo unire sport, musica e passione in un'atmosfera festosa.

Organizzato dal Comune dell'Aquila, il Gran Galà dello Sport è stato un successo straordinario, superando ogni aspettativa. La serata ha visto alternarsi sul palco atleti e squadre che, nel corso dell'anno, hanno portato alto il nome della città. Il pubblico ha riservato loro calorosi applausi, riconoscendo il valore dei risultati ottenuti.

Tra gli ospiti speciali, Giulia Museo, Lello Cibelli e Gabriele Cirilli hanno impreziosito l'evento con le loro performance, creando un clima di gioia e partecipazione. Il sindaco Pierluigi Biondi ha sottolineato nel suo intervento l'importanza dello sport come strumento educativo e di crescita per i giovani, evidenziando gli sforzi dell'amministrazione per sostenere e promuovere le attività sportive in città. Anche l'assessore Vito Colonna ha espresso soddisfazione per l'esito della manifestazione, ribadendo l'impegno della giunta nel valorizzare le eccellenze sportive aquilane.

Il karate aquilano conquista la scena internazionale

All'interno della serata di premiazioni, grande rilievo è stato dato al vivaio del karate aquilano, che ha visto i suoi atleti eccellere a livello internazionale. Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano si conferma un incubatore di talenti nel panorama del karate italiano, con risultati di grande prestigio ottenuti nel biennio 2023-2024.

In particolare, Federico Arnone ha brillato sulla scena mondiale, conquistando il bronzo alla Coppa del Mondo Giovanile e l'oro alla Coppa del Mondo Senior. Arnone, già Campione Europeo a squadre nel 2021, si è consolidato come una delle promesse più luminose del karate nazionale.

I giovani atleti del Centro, allenati dai Maestri Benedetto Arnone e Armando Matarelli, come Francesco Bartolini, Marenna Arianna, Anna Di Giacomantonio, Filippo Morelli, Mariasole D'Ascenzo e Filippo Caraccia, dominato le rispettive categorie assolute nei campionati regionali e nazionali degli anni 2023 e 2024. Questi talenti emergenti hanno conquistato medaglie d'oro e d'argento, sbaragliando la concorrenza e confermando il loro straordinario livello tecnico e la loro determinazione.

Un omaggio alle leggende dello sport aquilano

Durante la serata, il Comitato L'Aquila Cresce con lo Sport, presieduto da Francesco Bizzarri, ha voluto rendere omaggio a figure storiche dello sport cittadino come Ondina Valla e Carlo Vivio, oltre che ai giornalisti Andrea Fusco ed Enrico Giancarli. Questi riconoscimenti hanno aggiunto un ulteriore tocco di prestigio a un evento già ricco di emozioni.

Il Gran Galà dello Sport aquilano si è confermato così un'importante vetrina per valorizzare lo sport in città, con l'obiettivo di creare un ambiente sempre più favorevole alla pratica sportiva e di coinvolgere un numero crescente di giovani, promuovendo un sano stile di vita.

Eccellenze dello sport aquilano: premiate società e atleti protagonisti del 2023-2024

Il Gran Galà dello Sport dell'Aquila ha reso omaggio a una vasta schiera di società e atleti che, con il loro impegno e i risultati ottenuti, hanno portato lustro alla città. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti dello sport locale, con una cerimonia di premiazione che ha celebrato il talento e la dedizione dei migliori rappresentanti del panorama sportivo aquilano.

Tra le società sportive premiate spiccano il Cus Volley Femminile, il Nuovo Basket Aquilano, L’Aquila Soccer School, il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, la sezione locale del Tiro a Segno Nazionale, il Circolo Tennis "Beppe Verna" L'Aquila, la Rari Nantes, L’Aquila Boxe 1966, l'Asd Atletica Abruzzo L'Aquila, Rugby L'Aquila, Rugby Experience, il Club Scherma L’Aquila 99, Atletica L’Aquila e l'Asd Team Sport L'Aquila.

Anche gli atleti singoli hanno ricevuto il giusto riconoscimento per i loro risultati straordinari: Gaetano Tosone, Silvio e Tito Totani, Silvia Franchini, Nicole Di Girolamo, Lorenzo Salvati, Riccardo Olivieri, Antonella Nardis, Giovanni Mazzette, Fabrizio Dell’Isola, Emilio D’Alessandro, Riccardo Piccirilli, Maria Sole Cococcia, Matteo Rossi, Ludovica Msellati D’Emilio, Federico Arnone, Simone Sette, Elisa Splendiani, Alice Zappone, Carla Barattelli, Federica Di Natale e Nicolas Giuliani sono stati celebrati per le loro imprese sportive.

Menzioni speciali sono state assegnate a figure di rilievo nel mondo dello sport e del giornalismo: Andrea Fusco ed Enrico Giancarli sono stati riconosciuti per il loro contributo mediatico, con Fusco che ha ritirato il premio anche per Aurelio Capaldi, assente per impegni professionali. Inoltre, sono stati premiati Claudio Mazzaufo, responsabile del settore Salti della squadra nazionale di atletica, lo storico preparatore atletico Carlo Vivio e, alla memoria, Ondina Valla, prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro olimpica.

Infine, un doveroso tributo è stato riservato agli atleti e alle atlete delle società sportive di ballo, danza e ginnastica che hanno brillato durante l'anno: Zero Gravity, Check the Style, Revolution Dance, Paq Center, Fly Factory, Progetto Ritmica, L’Etoile, Federlibertas, L’Arabesque, Serena Dance Studio, New Passion Dance, Asd Academy L’Aquila Dance e Sensazione di Movimento. Questi talenti, con le loro esibizioni e competizioni, hanno contribuito a rafforzare l'immagine dello sport aquilano a livello regionale e nazionale.