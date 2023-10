Brunello Cucinelli: Inizio Produzione a Novembre, Previste 350 Assunzioni

La maison di Brunello Cucinelli sta per compiere un passo significativo nell'espansione delle sue operazioni produttive. Il primo stabilimento a Penne, città italiana, diventerà operativo a partire da novembre. Questo è stato confermato dall'ingegnere di fiducia di Brunello Cucinelli all'Assessore alle Attività Produttive del Comune di Penne, Pina Tulli. Inizialmente, l'impianto impiegherà circa 70 lavoratori, con l'obiettivo di aggiungere altri 30 in seguito.

La produzione avrà luogo in un edificio precedentemente esistente che è stato oggetto di ristrutturazione. Questo edificio si trova all'incrocio con la strada che collega la statale 81 a Montebello di Bertona. La realizzazione di un secondo sito produttivo e di un edificio mensa è prevista per il 1° gennaio 2025, come indicato nel programma dei lavori.

Attualmente, le imprese responsabili dei lavori, Simcor Costruzioni Generali srl e Baraclit spa, hanno già completato l'opera di sbancamento del terreno necessario per la costruzione degli edifici. Questi nuovi impianti saranno destinati all'importante sito industriale dell'imprenditore umbro e includono un edificio di 5.000 metri quadrati e un'altra struttura di 3.000 metri quadrati, quest'ultima concepita per ospitare la mensa aziendale.

Inizialmente, il nuovo stabilimento impiegherà circa 100 lavoratori, con l'obiettivo di riassorbire anche alcune maestranze provenienti da Brioni. Una volta raggiunta la piena operatività, il sito Cucinelli dovrebbe offrire 350 posti di lavoro.

La zona industriale del Ponte di Sant'Antonio di Penne sta vedendo svilupparsi anche una serie di servizi complementari. L'Anas ha dato il via libera per la costruzione di una rotonda sulla statale 81, al bivio con Montebello di Bertona, al fine di migliorarne la viabilità. Inoltre, l'Aca sta lavorando all'attivazione del tanto atteso depuratore, finanziato con 150.000 euro, i cui lavori di gara dovrebbero iniziare a breve.

Nei prossimi giorni, il sindaco Gilberto Petrucci e l'intera amministrazione comunale prevedono di invitare ufficialmente Brunello Cucinelli e i vertici del gruppo a Penne per presentare pubblicamente il progetto. Altre aziende del settore tessile, tra cui una camiceria e un pantalonificio, sono interessate a investire nella zona industriale del Ponte di Sant'Antonio, rappresentando un ulteriore impulso per l'occupazione locale.