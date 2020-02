Brusco calo delle temperature previsto per fine settimana

L'alta pressione sub tropicale comincia a ritirarsi dalla Penisola regalando gli ultimi scampoli primaverili al Centro Sud dove le temperature sono ancora parecchi gradi sopra la norma. Nell'arco dei prossimi giorni come anticipato assisteremo a un drastico calo termico determinato dal transito di un impulso di aria fredda cui seguiranno ancora locali condizioni di instabilità nel weekend. Torneremo nelle medie del periodo con scarti anche negativi sui valori minimi della notte.

Temperature giovedì:

Temperature in netto calo rispetto al mercoledì con valori che rientrano nelle medie del periodo, persino localmente sotto media nei valori minimi della notte che faranno segnare anche dei sottozero in Valpadana e nelle valli del Centro con il ritorno di alcune gelate. Massime raramente superiori ai 12-13°C al Nord, 14°C al Centro, 15°C al Sud e sulle Isole Maggiori. Rispetto al mercoledì su alcune zone si saranno persi fino a 7-8°C.

Temperature venerdì:

Temperature in generale aumento rispetto al giovedì seppur con valori minimi all'alba ancora piuttosto bassi e locali gelate in pianura al Nordovest. Massime tutte in recupero con valori che tornano sopra media pressoché ovunque.L'aumento sarà più sensibile lungo le regioni tirreniche dove si potranno raggiungere anche i 18-19°C.

Giorni successivi:

Temperature in lieve calo nel weekend seppur non ovunque per l'avvio di una nuova fase instabile, cui ne seguiranno altre per i primi giorni di marzo.