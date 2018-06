Brutto Incidente sull'A24, Volvo Contro Mezzo di Soccorso.

Incidente questa mattina sull’A24 in direzione Roma subito dopo la stazione di servizio Valle Aterno.

Alle 9:15 circa, un mezzo di Strada dei Parchi, con due dipendenti a bordo si è fermato sulla corsia di emergenza per rimuovere un oggetto presente sulla carreggiata, dopo aver attivato tutti i sistemi luminosi lampeggianti in dotazione.

Uno dei due operai è sceso dal mezzo mentre il secondo è rimasto a bordo del furgone.

Dopo qualche secondo una Volvo, con tre persone a bordo, ha centrato in pieno il veicolo e si è ribaltata. La Sala Operativa di Strada dei Parchi ha provveduto immediatamente ad attivare i soccorsi. Due ambulanze del 118 alle ore 09:20 hanno caricato i feriti, l’operaio rimasto sul mezzo e uno dei passeggeri della vettura che aveva riportato ferite e contusioni, trasferendoli al Pronto Soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Fortunatamente le loro condizioni non risultano gravi.

In quel momento il traffico non era particolarmente intenso e non si sono registrati forti rallentamenti.