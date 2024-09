Bus frena bruscamente: passeggero sbatte la testa e perde la vita

Tragico incidente a Montesilvano: un passeggero di 66 anni muore dopo un violento impatto all'interno di un autobus della TUA. Indagini in corso.

Un tragico incidente ha scosso la città di Montesilvano quando un passeggero di un autobus della TUA, azienda regionale di trasporti, ha perso la vita a causa di un'improvvisa frenata del mezzo. La vittima, T.S., un uomo di 66 anni residente a Brescia, è deceduta dopo aver sbattuto violentemente la testa contro un estintore all'interno del veicolo. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino presso la rotonda di Santa Filomena, in una zona caratterizzata da intenso traffico.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale e confermate dall'autista dell'autobus, il mezzo, che copriva la linea 3 in direzione Cappelle, è stato costretto a frenare bruscamente a causa di un'autovettura che non avrebbe rispettato la precedenza, tagliando improvvisamente la strada all’autobus. T.S., che si trovava a bordo, ha perso l’equilibrio durante la frenata, cadendo e sbattendo la testa contro l'estintore posizionato all'interno del mezzo. Il trauma cranico riportato si è rivelato fatale.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato un altro passeggero, rimasto ferito, in ospedale. Anche alcuni altri passeggeri hanno riportato lievi contusioni a causa della brusca frenata, ma le loro condizioni non risultano preoccupanti. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità.

Le indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti, compreso se T.S. fosse seduto o in piedi al momento dell'incidente. Si stanno anche cercando di raccogliere ulteriori informazioni sull’automobile che avrebbe causato il sinistro. Secondo alcuni testimoni, il veicolo sarebbe sbucato da una traversa nei pressi della rotonda, tagliando la strada al bus e poi proseguendo la marcia senza fermarsi, probabilmente senza che il conducente si rendesse conto della gravità dell'accaduto.

L'episodio ha suscitato una grande commozione sui social network, dove numerosi cittadini hanno espresso il loro cordoglio per la vittima e solidarietà alla famiglia.

In una nota ufficiale, la TUA ha voluto esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di T.S., dichiarando che l'azienda si impegnerà a collaborare con le autorità per fare chiarezza sull'incidente.

Anche il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia della vittima: “Un incidente così improvviso e drammatico lascia tutti noi profondamente colpiti. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Montesilvano, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che conoscevano e volevano bene alla vittima. Il nostro pensiero va ai suoi cari, a cui ci stringiamo in questo doloroso momento di lutto.”

Le indagini proseguiranno per individuare il responsabile del veicolo coinvolto e chiarire se vi siano ulteriori elementi che possano aver contribuito alla dinamica di questo tragico incidente.