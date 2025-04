CGIL scende in piazza in Abruzzo e Molise per promuovere la partecipazione al referendum del 2025

La CGIL avvia una serie di iniziative nei capoluoghi di provincia di Abruzzo e Molise per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del referendum previsto per l'8 e 9 giugno 2025.

La CGIL di Abruzzo e Molise ha dato il via alla campagna referendaria con una serie di eventi organizzati in diverse città delle due regioni. L'obiettivo principale di queste iniziative è sensibilizzare la popolazione sull'importanza del voto referendario come strumento di partecipazione democratica. Le attività si sono svolte in luoghi simbolici, come Piazza Duomo a L'Aquila e la Sala Consiliare del Municipio di Avezzano, offrendo spazi di discussione e confronto sui temi oggetto del referendum.

Il 12 aprile, in particolare, ha visto l'organizzazione di eventi in ogni capoluogo di provincia, curati dalle rispettive Camere del Lavoro. Questi incontri hanno fornito l'opportunità di presentare i comitati elettorali provinciali e di discutere le proposte sottoposte al giudizio popolare. Le attività hanno incluso interventi di rappresentanti sindacali, lavoratrici e lavoratori, sottolineando l'importanza del referendum come mezzo per influire sulle politiche lavorative e sociali del paese.

La campagna referendaria promossa dalla CGIL si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione nazionale, che ha visto il coinvolgimento di numerose organizzazioni. Nell'ambito di questa mobilitazione, è stata avviata l'iniziativa "Una carovana per la cittadinanza", che ha toccato diverse regioni italiane, con l'obiettivo di promuovere il diritto di voto e la partecipazione attiva dei cittadini.

Le Camere del Lavoro hanno svolto un ruolo fondamentale nell'organizzazione di questi eventi, fungendo da punto di riferimento per la diffusione delle informazioni relative al referendum e per l'organizzazione di momenti di confronto pubblico. Queste attività hanno incluso assemblee pubbliche, distribuzione di materiale informativo e spazi dedicati alla raccolta delle firme necessarie per la validità del referendum.

La CGIL ha ribadito l'importanza di utilizzare il referendum come strumento per rafforzare la democrazia diretta, permettendo ai cittadini di esprimersi su questioni fondamentali riguardanti il mondo del lavoro e non solo. La partecipazione attiva a queste iniziative è vista come un segno di maturità democratica e di consapevolezza civica.​

Per ulteriori dettagli sulle prossime attività e sugli aggiornamenti relativi alla campagna referendaria, è possibile consultare il sito ufficiale della CGIL Abruzzo Molise. ​