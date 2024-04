CR7 Protagonista Negativo: Gomitata, Espulsione e Minacce all'Arbitro

Una serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo nella semifinale della Supercoppa d'Arabia tra Al Hilal e Al Nassr, conclusasi con la vittoria di Milinkovic e compagni per 2-1.

Nel corso della partita, Ronaldo è stato protagonista di episodi controversi. Nel finale del match, mentre cercava di recuperare un pallone uscito dal campo, è stato ostacolato da un avversario dell'Al-Hilal. In risposta, il portoghese ha sferrato una gomitata al giocatore avversario, attirando l'attenzione dell'arbitro che ha deciso di espellerlo dal campo.

La reazione di Ronaldo, tuttavia, non si è fermata qui. Dopo l'espulsione, ha rivolto la propria rabbia nei confronti dell'arbitro, simulando un pugno e successivamente rivolgendo insulti nei suoi confronti. Infine, ha ironicamente applaudito il direttore di gara mentre lasciava il campo.

Nonostante il gol segnato da Mané per l'Al Nassr, non è stato sufficiente per invertire la situazione. In finale di Supercoppa, l'Al-Hilal, capolista della Saudi Pro League, affronterà l'Al-Ittihad.