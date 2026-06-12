Cade da oltre due metri durante il lavoro: operaio ferito a Pratola

Incidente nell’area dell’ex Foceit: un lavoratore di 66 anni è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Sulmona.

Nuovo incidente sul lavoro in Abruzzo. Un operaio di 66 anni, residente nel territorio peligno e prossimo alla pensione, è rimasto ferito questa mattina a Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila, durante alcune operazioni svolte nell’area dell’ex stabilimento Foceit.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era impegnato in attività di carico e scarico merci e si trovava su una casetta in legno quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo da un’altezza superiore ai due metri. L’impatto con il suolo gli ha provocato una grave frattura del femore e altri traumi.

I primi soccorsi sarebbero stati prestati sul posto, prima del trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona, dove il lavoratore è stato sottoposto agli accertamenti sanitari. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a un immediato pericolo di vita. Per la frattura riportata, con ogni probabilità, sarà necessario un intervento chirurgico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti dovranno chiarire le condizioni operative, la presenza dei dispositivi di protezione e il rispetto delle procedure previste per le attività in quota.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nelle attività che comportano movimentazione di materiali e operazioni sopraelevate. Saranno le verifiche degli organi competenti a stabilire eventuali responsabilità e a definire il quadro completo dell’infortunio.