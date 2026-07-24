Tragedia alla scuola Gdf dell’Aquila: muore allieva caduta dalla finestra nella notte

La giovane, al primo anno, era precipitata dal terzo piano a Coppito: accertamenti in corso per chiarire la dinamica e le cause della drammatica vicenda.

È morta nella notte la 22enne precipitata nel pomeriggio di ieri da una finestra della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell’Aquila. La giovane, allieva al primo anno, era stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale San Salvatore, dove i medici hanno tentato ogni possibile intervento per salvarle la vita.

La ragazza sarebbe caduta dalla finestra della propria camera, situata all’interno della struttura della Guardia di Finanza. Le sue condizioni erano apparse immediatamente disperate a causa dei gravi traumi riportati, in particolare alla testa e al bacino. L’allieva era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma il quadro clinico non ha lasciato margini.

La caduta sarebbe avvenuta dal terzo piano, da un’altezza di diversi metri. Restano ancora da chiarire le cause dell’accaduto. Gli investigatori stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione gli ultimi momenti prima della tragedia.

La giovane, originaria della Sicilia, frequentava il primo anno del corso e nei giorni scorsi aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, uno dei passaggi simbolici nel percorso degli allievi marescialli.

La notizia ha profondamente scosso l’ambiente della scuola di Coppito, struttura centrale per la formazione del personale della Guardia di Finanza. In queste ore l’attenzione resta concentrata sulle verifiche investigative, necessarie per definire la dinamica dell’accaduto.