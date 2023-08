Caduta dal primo piano: Donna straniera lotta per la vita dopo schianto a terra a Sambuceto.

Domenica scorsa, nella tranquilla frazione di San Giovanni Teatino, precisamente in corso Italia a Sambuceto, si è verificato un dramma sconvolgente che ha lasciato la comunità locale inorridita. Una donna straniera di 39 anni, madre amorevole di due figlie minori, è stata protagonista di un evento tragico che l'ha portata ora a lottare fra la vita e la morte all'interno di un ospedale di Pescara.

Le circostanze intorno a questa terribile caduta dal primo piano sono ancora avvolte nel mistero, e l'ipotesi più accreditata è che possa trattarsi di un gesto volontario, forse scaturito da un improvviso momento di sconforto in una fase buia della sua vita. Era appena passata l'alba, erano le 7.30, quando la donna, che condivideva la casa con i suoi cari e la suocera, è precipitata nel vuoto dalla finestra.

L'incidente ha destato immediata preoccupazione e l'allarme è stato subito dato. Un'ambulanza del servizio 118 si è prontamente recata sul luogo dell'incidente, e i soccorritori hanno constatato subito la gravità delle condizioni della donna. Senza perdere tempo, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Pescara, dove è stata ricoverata in coma nel reparto di Rianimazione.

Il passato di questa donna è caratterizzato da una serie di eventi tragici e difficoltà. Già nel 2017, aveva subito la perdita improvvisa del marito, originario proprio di San Giovanni Teatino. L'uomo, colpito da un ictus, era deceduto dopo essere stato ricoverato nell'ospedale di Pescara. La tristezza di questa perdita aveva portato la donna a compiere un gesto di generosità, esaudendo il desiderio del marito di donare gli organi, salvando così altre vite.

Dopo la scomparsa del marito, la donna aveva trascorso un breve periodo nel Paese natale, per poi tornare a San Giovanni Teatino con le sue amate figlie e la madre del marito, per cercare di affrontare la vita con coraggio e dedizione.

Chi conosceva la donna è sgomento davanti a un'eventualità di gesto autolesionistico e non esclude che la caduta sia stata del tutto accidentale. Le indagini sono in corso, e sul posto sono intervenuti i carabinieri per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto.

La comunità locale si unisce nel sostenere la donna e la sua famiglia in questo momento difficile, nell'attesa di comprendere meglio cosa abbia potuto condurre a questo tragico evento. Speriamo che la donna possa ricevere cure adeguate e che la sua forza interiore la aiuti a superare questo difficile momento, con la speranza di una completa e pronta guarigione.