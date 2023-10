Caduta di un Pannello di Controsoffitto nello Stadio Adriatico: Paura tra i Giornalisti

Momenti di apprensione sono stati vissuti allo stadio Adriatico pochi minuti prima del calcio d'inizio della partita di Coppa Italia contro la Fermana, quando un pannello della controsoffittatura nella tribuna stampa nord si è improvvisamente staccato, creando una notevole apertura proprio accanto alla grata dell'aria condizionata. Il pannello caduto si è frantumato in numerosi pezzi, lasciando una scena di detriti.

La causa probabile di questo incidente sembra essere l'umidità generata dalla condensa dell'aria condizionata. Tutto ciò è accaduto circa un'ora prima dell'inizio della partita, quando la tribuna stampa era ancora vuota e nessun giornalista era presente. Fortunatamente, uno dei membri del personale addetto alle pulizie dello stadio ha prontamente ripulito il pavimento, le sedie e le postazioni dei giornalisti nella zona colpita.

Poco dopo l'inizio del match, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e impedire l'accesso. I cronisti hanno poi potuto seguire la partita, ma con una certa preoccupazione e attenzione costante rivolta verso l'alto, sperando che non si verificassero ulteriori cedimenti della controsoffittatura nella sala stampa. Va notato che questa sala stampa è forse una delle poche in Italia nel calcio professionistico che non dispone ancora di una connessione wifi, una situazione che richiede ulteriori miglioramenti nell'infrastruttura del settore media.