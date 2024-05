Calciatore 12enne Batte la Testa Durante Partita: Soccorso e Trasportato in Ospedale

Momenti di paura al Poggio degli Ulivi a Città Sant'Angelo, dove un calciatore di 12 anni della Cantera Adriatica è stato portato d'urgenza in ospedale dopo aver perso conoscenza in seguito a un contrasto di gioco. L'incidente è avvenuto durante un triangolare che vedeva in campo le squadre Pescara Under 12, Castrum Silvi e Cantera Adriatica.

Dai primi racconti, il giovane atleta ha battuto violentemente la testa e ha subito un trauma cranico, manifestando convulsioni. Provvidenziale l'intervento del mister del Pescara Under 12, Di Giacomo, che ha riconosciuto immediatamente la gravità della situazione e ha soccorso il ragazzo, prevenendo un possibile soffocamento.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, con un'ambulanza e un elicottero che è atterrato nel parcheggio vicino all'Outlet Village di Città Sant'Angelo. Il ragazzo, trasportato in ambulanza fino all'elicottero, è stato poi trasferito in ospedale, dove è stato sottoposto a una TAC, risultata negativa.

Fortunatamente, le condizioni del giovane calciatore sono migliorate una volta arrivato in ospedale. Si è appurato che il malore è stato causato dal colpo alla testa subito durante lo scontro di gioco, seguito dalle convulsioni.