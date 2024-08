Caldo Estremo per Ferragosto: Temperature fino a 40°C e Afa alle Stelle

La settimana di Ferragosto sarà caratterizzata da un'ondata di caldo africano che raggiungerà il suo apice nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero toccare i 40°C e livelli di umidità particolarmente elevati. L'intensità del caldo sarà eccezionale non tanto per i valori termici in sé, ma per la sua durata e l'afa persistente che accentuerà la sensazione di calore.

Previsioni per la settimana:

Lunedì: Il caldo rimarrà invariato rispetto alla domenica, con un ulteriore aumento dell'afa. I picchi termici si registreranno tra Toscana, Umbria e Lazio, con massime fino a 40°C. La Valpadana rimarrà rovente senza variazioni significative.

Martedì: La giornata sarà altrettanto torrido, con temperature che raggiungeranno i 39/40°C in Valpadana, Toscana, Umbria e Lazio. Le città di Torino, Milano, Bologna, Bolzano, Firenze, Roma e Perugia saranno contrassegnate da bollino rosso per il caldo estremo.

Mercoledì: La terza giornata di caldo intenso vedrà temperature elevate in tutto il Paese. Le coste, l'entroterra costiero e le vallate interne sperimenteranno tassi di umidità opprimenti. In Puglia, si potranno toccare punte di 40°C. Le città di Milano, Bologna, Bolzano, Venezia, Firenze, Roma, Perugia, Bari, Napoli e Cagliari avranno bollino rosso.

Ferragosto: Il grande caldo persisterà, con temperature che potrebbero arrivare a 40°C in Emilia Romagna, Umbria e Puglia. L'afa rimarrà alta in tutta Italia.

Tendenze Future: Non sono previste variazioni significative per il 16 agosto, che sarà simile a Ferragosto. Il 17 agosto potrebbe mostrare poche variazioni, mentre domenica 18 si prevede una possibile diminuzione delle temperature, soprattutto nelle regioni settentrionali. Tuttavia, questa evoluzione dovrà essere confermata nei prossimi giorni.