Caldo Record in Arrivo per Ferragosto: Ondata di Calore Intensa e Picchi fino a 40°C

Una potente ondata di calore sta per investire l'Italia, con temperature che raggiungeranno picchi eccezionali anche al Nord nella settimana di Ferragosto. L'anticiclone subtropicale, in netto rinforzo dal prossimo weekend, porterà un'escursione di caldo intenso su gran parte del Paese.

Apice della Canicola tra Domenica e Mercoledì

Dal 10 al 13 agosto, il caldo sarà particolarmente opprimente, con picchi previsti fino a 40°C, specialmente nelle zone interne del Centrosud e nelle regioni settentrionali. Le temperature potranno toccare i 37-39°C nel Centrosud e arrivare fino a 34-36°C al Nord. Durante il Ferragosto, sebbene l'alta pressione possa subire un parziale cedimento, non si escludono temporali localizzati, in particolare al Nord Italia. Tuttavia, la stabilità atmosferica sarà prevalente, con i temporali di calore limitati ai settori montuosi.

Caldo anche in Montagna e Notte Tropicale

L'eccezionale ondata di calore non risparmierà neanche le montagne: le Alpi e gli Appennini registreranno temperature fino a 31-32°C a 1000 metri di altezza e 24-25°C a 2000 metri. Lo zero termico raggiungerà i 4900-5000 metri, influenzando negativamente i ghiacciai e aumentando il rischio di crolli di seracchi. Le temperature notturne saranno particolarmente elevate, con minime che non scenderanno sotto i 23-24°C, e in alcune aree costiere e urbane si registreranno valori di 29-30°C anche dopo le 21-22.

Prospettive Future

Il picco di questa ondata di calore si prevede tra domenica 11 e martedì 13 agosto. Successivamente, si potrebbe assistere a una lieve riduzione delle temperature, specialmente al Nord, ma il caldo intenso persisterà al Centrosud. Gli aggiornamenti seguiranno, con analisi più dettagliate per confermare l'evoluzione meteo.