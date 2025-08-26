Caldo record in arrivo: picchi fino a 40°C in Italia tra mercoledì e venerdì

Un'ondata di caldo africano investirà il Centro e il Sud Italia tra il 28 e il 30 agosto, con temperature fino a 40°C.

Una nuova ondata di caldo africano si prepara a colpire l'Italia tra il 28 e il 30 agosto, portando con sé temperature estremamente elevate, soprattutto al Centro e al Sud. Questo fenomeno è alimentato da un flusso di aria calda e umida proveniente dal Nord Africa, che sta risalendo verso la Penisola.

Mercoledì 27 agosto:

Le temperature inizieranno a salire al Centro-Sud, con punte fino a 38°C in Sardegna e 35°C in Sicilia. Anche altre regioni del Sud, come la Puglia e la Calabria, registreranno valori elevati, seppur leggermente inferiori. Al contrario, il Nordovest vedrà un calo delle temperature a causa dell'instabilità atmosferica.

Giovedì 28 agosto:

Il picco del caldo si raggiungerà con temperature massime fino a 39°C in Sardegna, 36/37°C su Tavoliere delle Puglie, 36°C sul basso Abruzzo, e 34°C su Lazio e Marche. L'umidità elevata contribuirà a rendere il caldo ancora più opprimente.

Venerdì 29 agosto:

Le temperature inizieranno a calare al Centro e in Sardegna, mentre il Sud rimarrà sotto l'influenza dell'anticiclone africano, con valori ancora elevati. Il calo termico al Sud è previsto a partire da sabato.