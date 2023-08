Calenda e Renzi si Separano, Fine all'Alleanza con Effetto Immediato. Caos tra i Gruppi Parlamentari

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha reso ufficiale la sua separazione da Matteo Renzi, affermando che i gruppi parlamentari si separeranno poiché i due partiti sono ormai distinti. Calenda ha annunciato la sua intenzione di condurre una campagna elettorale indipendente in vista delle elezioni europee. La decisione di separare i gruppi parlamentari, secondo Calenda, è nelle mani di Italia Viva, poiché quei gruppi sono stati eletti con un logo che riportava il suo nome. Ha dichiarato che non ha più intenzione di discutere con Italia Viva e che ognuno seguirà la propria strada.

Calenda ha espresso queste posizioni durante un'intervista alla trasmissione Agorà. Ha criticato l'atteggiamento di Italia Viva riguardo a questioni come le dimissioni di un ministro e ha sottolineato l'importanza di mantenere la coerenza nelle azioni politiche.

In risposta alle dichiarazioni di Calenda, Italia Viva ha sottolineato che il gruppo parlamentare non è denominato con il nome di Carlo Calenda, ma è chiamato Azione-ItaliaViva-Renew Europe, comprendendo anche altri senatori.

Oltre alla questione dell'alleanza politica, Calenda ha commentato le recenti decisioni dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, criticando la tassa sugli extraprofitti bancari. Ha affermato che questa misura ha effetti negativi sull'economia e può danneggiare i risparmiatori.

Calenda ha anche parlato del dibattito sul salario minimo, in vista di un incontro con Giorgia Meloni e le opposizioni a Palazzo Chigi. Ha sottolineato l'importanza di affrontare seriamente il problema del salario minimo e ha espresso il suo sostegno a un'adeguata retribuzione per i lavoratori. Ha respinto le preoccupazioni riguardanti possibili effetti negativi del salario minimo sulle imprese, sostenendo che tali timori non sono fondati sulla realtà dell'ambiente lavorativo.