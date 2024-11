Calici in Grotta alle Grotte di Stiffe, seconda edizione

Tutto pronto per la seconda edizione di Calici in Grotta alle Grotte di Stiffe, l’evento di domenica 10 novembre 2024 che unisce le eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche del territorio. La squadra organizzativa è quella che ha vinto la scommessa della prima edizione, portando l’evento in due stagioni ad essere un punto fermo dell’offerta turistica del Comune di San Demetrio, guidato dal sindaco Antonio Di Bartolomeo: l’Azienda Speciale Territorio e Cultura di cui è amministratore unico Giovanni Cappelli, le Grotte con il direttore Victor Casulli, in sinergia con il Movimento Turismo Vino Abruzzo del presidente Nicola D’Auria, l’Associazione Terre dei Vestini del presidente Enrico Marramiero e il Consorzio Tutela Vini del presidente Alessandro Nicodemi. A patrocinare l’iniziativa, il Parco regionale Sirente Velino, presieduto da Francesco D’Amore.

Il format è quello che nella prima edizione ha attirato tantissimi turisti e appassionati nel borgo di Stiffe: una degustazione di pregiati vini, rigorosamente abruzzesi, in uno scenario unico come quello delle Grotte di Stiffe. Insieme alle guide specializzate del sito naturalistico, preparati sommelier che guideranno i visitatori in un percorso che fonde natura ed eccellenze del territorio. La particolarità di quest’anno è rappresentata dalla vendita dei vini donati nella scorsa edizione dalle cantine delle associazioni Terre dei Vestini e Movimento Turismo Vino Abruzzo e affinati per un anno all’interno delle stesse Grotte. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Autismo Abruzzo Onlus.

“A grande richiesta – spiega Giovanni Cappelli – torna questo straordinario evento che, come gli altri, ha l’obiettivo di far conoscere le Grotte di Stiffe a quante più persone possibile, grazie alla collaborazione delle associazioni vinicole coinvolte. Quest’anno abbiamo allargato la collaborazione ad altre aziende del territorio e ci aspettiamo una grande partecipazione”.

“L’evento del prossimo 10 novembre – sottolinea l'assessore al Turismo del Comune di San Demetrio, Mattia Di Fabio – sicuramente rappresenta uno strumento efficace di destagionalizzazione. Anche per quest’anno ci auguriamo una importante risposta di pubblico per un evento che è stato migliorato sulla base dell’esperienza precedente, considerando che nel solo weekend di Ognissanti abbiamo avuto circa 1300 visitatori”.

“Come presidente del Movimento Turismo Vino Abruzzo – dichiara il presidente Nicola D’Auria – ho sempre sperato di poter promuovere iniziative che potessero coinvolgere le aree interne, laddove spesso ci si limita alla costa e alle zone collinari. Per noi questo è motivo di grande soddisfazione”.

Per Calici in Grotta una seconda edizione con una particolarità: “Nell’appuntamento dell’anno scorso, le cantine delle associazioni Terre dei Vestini e Movimento Turismo Vino Abruzzo – spiega il presidente Enrico Marramiero – hanno donato 50 bottiglie di vino che si sono affinate all’interno delle Grotte, bottiglie che saranno vendute in questa edizione, affinché il raccolto venga donato in beneficenza. Un valore aggiunto che qualifica ulteriormente un’iniziativa unica nel suo genere”.

“Si tratta di una bella iniziativa – sottolinea Dario Verzulli, presidente di Autismo Abruzzo Onlus – perché unisce alla solidarietà anche una sensibilità particolare da parte di tutti gli organizzatori. Questo evento coinvolge tutta la regione, con le varie cantine, e porterà tanta gente, quindi siamo orgogliosi di essere stati coinvolti e poter portare il nostro messaggio all’evento”.

L’appuntamento con Calici in Grotta è per domenica 10 novembre. Prenotazioni già aperte sul sito https://www.visitsandemetrio.it/. Come di consueto si consiglia abbigliamento adatto alle grotte, che ha una temperatura costante di 10°, e scarpe comode, possibilmente con suola antiscivolo.