Calo termico sulla Penisola, in arrivo il freddo a partire dal Nord

Assieme alla pioggia prevista ancora abbondante arriverà anche un po' di freddo, questione di pochi giorni e le temperature dopo l'impennata termica dovuta al libeccio cominceranno a scendere per riportarsi entro le medie del periodo.

La diminuzione a partire dalle regioni settentrionali si propagherà al Centro e poi in parte al Sud che continuerà localmente a risentire di valori sopra media seppur di poco. Da venerdì poi le regioni del Nord potrebbero finire anche leggermente sotto media per l'arrivo di correnti di lontane origini groenlandesi che scenderanno dal Mare del Nord per propagarsi all'Europa centrale.

Mercoledì: aria più fredda nord atlantica comincia ad affluire sull'Italia con un calo termico a iniziare dal Nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche dove le massime si riallineano con la norma. Restano sopra media l'Emilia Romagna e il resto del Centro Sud con valori fino a 22-23°C in Puglia, Calabria, Sicilia.

Giovedì: Il flusso di correnti più fredde si estende anche al sud tirrenico, restano sopra media seppur di poco le regioni adriatiche centro meridionali e l'Emilia Romagna. Massime ancora superiori ai 20°C in Puglia soprattutto sul Salento.

Venerdì: Ulteriore diminuzione al Centro Nord con massime che potrebbero finire sotto media seppur di poco su Alpi, Prealpi e alte pianure, tornano in media le altre zone mentre continua a registrarsi un leggero sopra media sulla Puglia con massime ancora localmente superiori ai 20°C.



Weekend: restiamo su questi valori con massime leggermente sotto media al Nord, soprattutto Nordovest, e alte pianure.

Valori normali al Centro e buona parte del Sud, ancora leggermente sopra media sulle estreme regioni meridionali soprattutto la Puglia e il Molise.

Giorni successivi: non sono previste variazioni significative sull'Italia con temperature normali o leggermente sotto media al Nord a causa del maltempo, normali al Centro e al Sud, qui con ancora qualche valore sopra media.