Cambio dell'Orario 2023: Vantaggi e Svantaggi del Passaggio all'Ora Solare

Con l'arrivo del mese di ottobre, ci prepariamo al consueto rituale del cambio dell'ora, un evento che suscita sempre discussioni accese e polarizzate tra sostenitori dell'ora solare e dell'ora legale. La notte tra il 28 e il 29 ottobre 2023, come da tradizione, riporteremo le lancette indietro di un'ora, segnando così il passaggio all'ora solare.

Mentre questo gesto ci regalerà un'ora di sonno in più per una notte, porta con sé una serie di disagi e impatti che vanno al di là del semplice adeguamento degli orologi. L'adattamento al nuovo orario può causare disturbi psico-fisici, alterando il nostro ritmo circadiano e la routine quotidiana. In particolare, i giorni si accorciano, portando a tramonti "anticipati" e a una riduzione dell'illuminazione serale, il che potrebbe influire sul benessere delle persone.

Ma non è solo la nostra salute a essere in gioco. L'effetto del cambio dell'ora si estende anche alle nostre tasche e all'ambiente. Maggiori consumi energetici nelle ore di buio e temperature più fredde si traducono in un aumento dei costi energetici per le famiglie italiane, oltre a una maggiore emissione di sostanze inquinanti nell'aria. Questi aspetti assumono un'importanza cruciale, considerando la crescente preoccupazione per la crisi energetica e l'urgenza di ridurre le emissioni di CO2 per la tutela del Pianeta.

È importante notare che il Parlamento Europeo ha già concesso agli Stati membri la facoltà di scegliere tra l'ora solare e l'ora legale, con l'84% dei voti favorevoli nel 2018. Questo ha portato molti Paesi asiatici e africani a eliminare completamente il cambio dell'ora, tra cui Iraq, Taiwan, Malesia, Corea del Sud e Kirghizistan. Tuttavia, l'Italia e la maggior parte degli altri Paesi europei hanno finora optato per mantenere questa pratica.

Recentemente, la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e Consumerismo No profit hanno lanciato un appello alla Commissione Europea, al Parlamento Europeo e al Governo Italiano, chiedendo di valutare attentamente i vantaggi psicofisici, economici ed ecologici dell'abolizione dell'ora solare. Una petizione online su Change.org ha anche raccoglie migliaia di firme, sottolineando che, dati i crescenti costi dell'energia, potremmo risparmiare circa 1 miliardo di euro nei primi due anni abolendo il cambio dell'ora e ridurre le emissioni di CO2 di 200.000 tonnellate all'anno. Inoltre, la società Terna ha già documentato un risparmio di energia elettrica di 420 milioni di kilowattora nei primi sette mesi del 2022, quando vigeva l'ora legale.

In conclusione, mentre il cambio dell'ora solare è un rituale annuale ormai consolidato, i vantaggi dell'abolizione di questa pratica sembrano sempre più evidenti. Resta da vedere se l'Italia e gli altri Stati europei seguiranno l'esempio di quelli che hanno già abbandonato il cambio dell'ora in favore di una maggiore efficienza energetica e di un minore impatto ambientale.