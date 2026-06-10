Camion avvolto dalle fiamme sull’A14: notte di paura vicino al Salinello

Incendio al chilometro 325 dell’autostrada, in direzione sud: salvo il conducente, traffico bloccato e lunghe operazioni dei Vigili del Fuoco.

Notte di paura sull’autostrada A14, nel territorio teramano, dove un autoarticolato ha preso fuoco poco dopo la mezzanotte lungo la carreggiata sud, all’altezza del chilometro 325, poco prima del viadotto Salinello. Il mezzo pesante trasportava sacchi di farina alimentare e, per cause in corso di accertamento, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme.

L’incendio si è sviluppato con violenza, interessando in pochi minuti l’intero camion. Le fiamme, alte e ben visibili anche a distanza, hanno generato una densa colonna di fumo e creato forti disagi alla circolazione. Il conducente è riuscito ad abbandonare l’abitacolo in tempo, mettendosi in salvo prima che il mezzo venisse completamente distrutto. In via precauzionale è stato affidato al personale sanitario e trasportato in ospedale per gli accertamenti.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo. Il primo intervento è stato effettuato dal distaccamento di Nereto, con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio. A supporto sono poi arrivati uomini e mezzi dalla sede centrale di Teramo e dal distaccamento di Roseto degli Abruzzi, con ulteriori autopompe, tre autobotti e il furgone per le bombole di riserva degli autorespiratori.

Le operazioni di spegnimento sono state lunghe e complesse. Il rogo ha interessato non solo il veicolo, ma anche alcune sterpaglie ai margini dell’autostrada. I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori conseguenze lungo il tratto interessato.

Per consentire i soccorsi, entrambe le carreggiate sono state temporaneamente chiuse al traffico. Gli automobilisti sono stati indirizzati verso le uscite obbligatorie nei caselli precedenti, mentre la Polizia Autostradale del VII Tronco di Città Sant’Angelo ha gestito la viabilità e le deviazioni. Sul posto anche il personale di Autostrade per l’Italia, impegnato nella rimozione del materiale bruciato e della carcassa dell’autoarticolato.

L’incendio ha danneggiato anche il manto stradale, rendendo necessari interventi di pulizia e ripristino prima della riapertura completa del tratto. Le attività sono proseguite per diverse ore, con l’obiettivo di ristabilire le condizioni di sicurezza e ridurre i disagi lungo una delle arterie più trafficate della dorsale adriatica.

L’episodio ha provocato forti rallentamenti e ripercussioni sulla circolazione notturna e mattutina. Restano da chiarire le cause che hanno innescato il rogo, mentre il tempestivo intervento dei soccorritori e la prontezza del conducente hanno evitato un bilancio più grave.