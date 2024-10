Camion deviati sull’Adriatica: sindaci della Costa dei Trabocchi chiedono risposte

Aumento del traffico pesante sulla Statale 16 a causa dei cantieri in A14. Sindaci preoccupati per la sicurezza e la qualità della vita.

I sindaci di Fossacesia, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Torino di Sangro hanno chiesto un incontro urgente con i vertici di Anas e Autostrade per l’Italia per discutere il notevole incremento del traffico pesante sulla Statale 16 Adriatica, particolarmente problematico nel 2024. La causa principale è l'apertura di cantieri lungo l’A14 che spinge i conducenti di camion e mezzi pesanti a percorrere la strada costiera per evitare le lunghe code autostradali.

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che rappresenta i quattro comuni coinvolti, ha dichiarato la necessità di ottenere una risposta ufficiale sui tempi di completamento dei lavori sulla A14, dato che anche l'Anas sta svolgendo interventi di manutenzione sulla Statale 16. I lavori, infatti, stanno rallentando la circolazione e causando seri disagi, con un’impennata del traffico che interessa anche le aree urbane.

Negli ultimi mesi, la situazione ha toccato il culmine, specialmente durante l’estate, quando il flusso dei mezzi pesanti è ulteriormente aumentato, generando preoccupazioni per la sicurezza e mettendo in difficoltà i residenti. Durante un incontro in Prefettura dell'anno scorso era già emersa la gravità del problema, evidenziando come il traffico, soprattutto tra San Vito e Torino di Sangro, rappresenti un serio rischio per la qualità della vita.

I primi cittadini richiedono interventi concreti per garantire che il traffico pesante non attraversi più le aree residenziali, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni condivise. Tra i punti critici segnalati, emerge il cantiere del ponte della Foce a Rocca San Giovanni, dove è stato istituito un senso unico alternato. Inoltre, a Torino di Sangro, i ciclisti sono costretti ad attraversare la statale per la chiusura del tratto di Via Verde, creando ulteriori pericoli.