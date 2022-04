Campo Imperatore gran pienone a Pasquetta, si scierà fino a maggio

Impianti di risalita aperti, sole splendente e circa 600 passaggi funivia solo nella giornata di oggi. Una Pasquetta che riporta le lancette al pre-pandemia nella stazione sciistica di Campo Imperatore sul Gran Sasso d'Italia.

Forte affluenza di sciatori soprattutto da fuori regione in questo lunedì. Ieri la stazione è stata chiusa per la festa di Pasqua, ma il meteo ha comunque portato la sorpresa di una nuova nevicata. Il manto è stato così rinforzato, tanto da far prevedere all'amministratore del Centro Turistico del Gran Sasso, gestore della stazione, Dino Pignatelli, la possibilità che si scierà fino al ponte del primo maggio.

"Nella giornata di sabato sono stati registrati più di mille passaggi funivia", dice Pignatelli "Continuano ad arrivare sciatori da fuori regione, in particolare un flusso continuo dalla Puglia". Gli Impianti sono stati aperti tutti dalle prime ore del mattino, nonostante il vento che ha fatto tardare di qualche minuto. Una stagione che sembra andata bene per tutti, anche gli alberghi hanno goduto di queste presenze. "La nuova nevicata consentirà di tenere aperti tutti gli impianti e contiamo di allungare la stagione per tutto il ponte del 25 aprile, per portarla a conclusione al primo maggio. Intanto aspettiamo il bando per la ristrutturazione dell'albergo di Campo Imperatore che dovrebbe arrivare entro il mese di aprile", conclude Pignatelli.