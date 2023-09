Cancellato il Collegamento Aeroportuale Pescara-Torino e Riduzione di Altri Voli

La decisione di Ryanair di cancellare il collegamento aereo tra l'Aeroporto di Pescara e Torino, insieme alla riduzione della frequenza settimanale su altre rotte come Londra e Bergamo, ha suscitato preoccupazione tra i gestori dell'aeroporto. Vittorio Catone, presidente della Saga, la società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo, ha espresso il suo disappunto e auspicato che la compagnia aerea possa ripensare alla sua decisione.

Catone ha dichiarato che la cancellazione e la riduzione dei voli fanno parte di un piano più ampio di ridimensionamento che Ryanair sta attuando in diversi aeroporti italiani. Ha ricordato che durante una conferenza stampa svoltasi il 29 marzo presso l'Aeroporto d'Abruzzo, la compagnia aveva annunciato i voli estivi previsti per la stagione 2023, compresi quelli fino a fine ottobre, e aveva anticipato alcune destinazioni anche per l'inverno, tra cui Torino. La decisione improvvisa di cancellare questo collegamento ha sorpreso i gestori dell'aeroporto.

Catone ha scritto una lettera formale ai vertici della compagnia irlandese nella speranza che possano ripensare alla loro decisione e confermare il programma dei voli come precedentemente concordato con la Saga.

Il presidente Saga ha evidenziato che la stagione estiva in corso ha registrato dati record all'Aeroporto d'Abruzzo, dimostrando un notevole flusso di passeggeri che scelgono di utilizzare i voli Ryanair da e per Pescara.