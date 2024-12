Cane antidroga Gipsy smaschera trafficante: arrestato 38enne con hashish nascosto nel cruscotto

Il pastore tedesco Gipsy dell'unità cinofila di Chieti individua 100 grammi di hashish nascosti in un autocarro durante un controllo dei carabinieri di Montesilvano; arrestato un 38enne pescarese con precedenti specifici.

Nel corso di un'operazione antidroga a Montesilvano, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, residente a Pescara e con precedenti penali specifici, grazie al fiuto infallibile di Gipsy, pastore tedesco dell'unità cinofila di Chieti. Durante i controlli sulle principali arterie stradali, Gipsy ha segnalato con insistenza la parte anteriore destra di un autocarro condotto dall'uomo. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di due panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 100 grammi, abilmente nascosti nel cruscotto del veicolo.

Il 38enne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.

Questo intervento si inserisce in una serie di operazioni condotte dall'Arma dei Carabinieri a Montesilvano, mirate a contrastare lo spaccio e il consumo di droga nella zona. L'utilizzo di unità cinofile specializzate, come quella di Gipsy, si sta rivelando fondamentale per individuare sostanze stupefacenti nascoste con metodi sempre più sofisticati. La collaborazione tra le diverse unità operative sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza sul territorio e nel reprimere attività illecite legate al traffico di droga.