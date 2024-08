Cane tenuto legato per giorni: scattano denunce e sequestro

Un cane di razza Simil Jack Russel è stato sequestrato e i suoi proprietari denunciati per maltrattamenti dopo essere stato trovato legato per giorni a una ringhiera con una catena corta, che gli impediva di muoversi liberamente. L'intervento è stato eseguito dai Carabinieri Forestali di Lanciano su delega della Procura di Chieti, in seguito a un esposto presentato dall'associazione animalista Lida (Lega Italiana dei Diritti dell'Animale).

Il cane è stato portato nel canile di Ortona, dove rimarrà in custodia giudiziaria. La Procura ha ritenuto che le condizioni in cui l'animale è stato detenuto rappresentassero una situazione di "inutile sofferenza e potenziale pericolo per la salute", secondo quanto previsto dall'art. 544-ter del codice penale, che punisce i maltrattamenti sugli animali con la reclusione da 3 a 18 mesi o con una multa fino a 30mila euro.

In una nota, i Carabinieri Forestali hanno sottolineato che, sebbene la detenzione di un animale alla catena costituisca un illecito amministrativo, qualora tale condotta sia continuativa e provochi sofferenza all'animale, si configura come reato di maltrattamento. Recenti sentenze della Cassazione hanno confermato un crescente riconoscimento della gravità di tali comportamenti, portando alla condanna di chi detiene animali in condizioni inadatte alla loro natura, come dimostrato in un caso recente che ha visto la condanna di un uomo per aver tenuto un bull terrier in uno spazio angusto e legato con una catena troppo corta, causandogli gravi lesioni.