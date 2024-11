Cantieri e chiusure sulle autostrade: aggiornamenti in tempo reale sui disagi

Incroci di cantieri, chiusure e disagi sulla viabilità di Anas, Strada dei Parchi e Aspi. Ecco cosa devi sapere per evitare problemi.

I cantieri autostradali in corso continuano a causare disagi sulle principali arterie dell'Abruzzo e non solo. In tutto sono nove i cantieri attivi, con numerosi provvedimenti sulle autostrade A14, A24 e A25. Il traffico, a causa dei lavori, viene spesso deviato, con l'installazione di scambi di carreggiata e il ricorso a corsie temporaneamente ridotte per favorire la sicurezza e l’avanzamento delle operazioni.

Lavori sulla A14: le modifiche al traffico

Sull’A14, i lavori in corso comportano la gestione dei flussi di traffico attraverso l’utilizzo di una sola corsia in alcuni tratti, con la possibilità di aprire corsie aggiuntive in fase di alta intensità di traffico. Le modifiche riguardano in particolare le uscite e gli svincoli, creando code e rallentamenti, in particolare nelle aree di confluenza tra le autostrade.

Traforo del Gran Sasso: chiusure programmate

Un altro tratto cruciale è quello della A24, dove il Traforo del Gran Sasso rimarrà chiuso al traffico dalla sera del 27 novembre fino alle ore 6 del mattino del giorno successivo, per esigenze legate ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. In particolare, la carreggiata ovest, in direzione L’Aquila e Roma, sarà interdetta al traffico per tre notti consecutive. I veicoli provenienti da Teramo e diretti verso Roma e L’Aquila saranno costretti a uscire allo svincolo di Colledara/San Gabriele e a proseguire attraverso la SS80, una strada anch’essa soggetta a rallentamenti a causa della presenza di altri cantieri. In alternativa, è possibile seguire un percorso diverso che include la A14 in direzione Bari e poi la A25 verso Roma.

Casello di Tornimparte: chiusura per lavori

Sulla A24, anche il casello di Tornimparte sarà chiuso dalle 22 del 27 novembre alle 4 del mattino del 28 novembre. Il traffico proveniente da Teramo in direzione Roma sarà deviato verso l’uscita di L’Aquila Ovest. Si prevedono rallentamenti anche per chi intende entrare in autostrada verso Roma, con un’uscita obbligatoria allo stesso casello di L’Aquila Ovest per evitare ulteriori congestioni.

Statale 80 e viabilità a Chieti: altri disagi

Nella zona di Chieti, i lavori sulla SS80 del Gran Sasso d’Italia comportano la chiusura di un tratto da Km 60.650 a Km 61.350 dal 16 settembre al 6 dicembre. Gli automobilisti sono invitati a seguire percorsi alternativi per evitare il blocco del traffico, soprattutto durante le ore di punta.

Anche sulla SS656, che attraversa il Viadotto San Martino, si verificano rallentamenti dovuti a lavori sui piloni. I mezzi pesanti con un peso superiore a 7,5 tonnellate non possono transitare in sicurezza, e l’Anas suggerisce di percorrere via Colonnetta come itinerario alternativo per evitare congestioni in direzione Chieti Scalo e Francavilla.

Lavori sulla Costa dei Trabocchi: traffico alternato

In direzione della Costa dei Trabocchi, la Statale 16 presenta semafori automatici per regolare il traffico a senso unico alternato in due tratti, tra Rocca San Giovanni e Fossacesia, dove si stanno svolgendo interventi di ristrutturazione su alcuni ponti. I lavori sono necessari per garantire la sicurezza delle infrastrutture e potrebbero causare rallentamenti nelle ore di punta.

Rimborsi pedaggi: il nuovo sistema di cashback

Autostrade per l’Italia ha introdotto un nuovo sistema di rimborso automatico dei pedaggi, denominato “Cashback con targa”. Questo servizio è disponibile sulla rete autostradale gestita dalla società e consente a chi paga con carta o contante di ricevere un rimborso per i disagi causati dai cantieri e dai ritardi. È sufficiente registrarsi sulla app Free To X per ricevere automaticamente i rimborsi maturati a causa dei disagi legati ai lavori.

Conclusioni

I cantieri e le modifiche alla viabilità continuano a creare difficoltà per gli automobilisti, ma le autorità stanno cercando di limitare i disagi con l’apertura di corsie alternative e l’implementazione di nuovi sistemi di pagamento e rimborso per chi subisce disagi. Si raccomanda a tutti i conducenti di informarsi preventivamente sui tratti chiusi e di adottare itinerari alternativi per evitare ingorghi e ritardi durante il viaggio.