Cantieri e traffico in tilt: ecco le chiusure e i rimborsi disponibili

Disagi su A14, A24 e A25: scambi di carreggiata, code e un servizio di rimborso automatico per i ritardi causati dai lavori.

VIABILITÀ E CHIUSURE

La ripresa dei cantieri autostradali sta causando disagi significativi alla circolazione. Sulla A14 sono stati riattivati nove cantieri con conseguenti rallentamenti. Gli interventi prevedono scambi di carreggiata che obbligano gli automobilisti a transitare su una sola corsia per senso di marcia. In alcune fasi dei lavori, potrebbe essere aggiunta una corsia temporanea nella direzione con traffico più intenso, ma le difficoltà restano evidenti.

Anche sulla rete gestita dalla Strada dei Parchi – ovvero le autostrade A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e A25 (Roma-Torano-Pescara) – i lavori sono in corso. Gli aggiornamenti in tempo reale su chiusure e deviazioni sono consultabili online sui siti ufficiali delle società.

RIMBORSO PEDAGGI

Per alleviare i disagi, Autostrade per l'Italia (Aspi) ha introdotto il servizio "Cashback con targa", accessibile tramite l'app Free To X. Questo sistema consente agli utenti di ottenere un rimborso automatico per i ritardi causati dai cantieri, indipendentemente dalla modalità di pagamento del pedaggio (carta, contanti o telepedaggio).

L’iniziativa, già attiva, permette agli automobilisti di registrare la propria targa e ricevere rimborsi in modo diretto, senza ulteriori passaggi burocratici. Un’agevolazione pensata per ridurre l’impatto economico dei rallentamenti, che si aggiunge al monitoraggio costante del traffico sulle tratte interessate dai lavori.

LAVORI SULLE STRADE PRINCIPALI

I lavori su queste tratte autostradali si sommano agli interventi in corso su altre arterie principali gestite da Anas. Per tutti gli automobilisti è consigliabile pianificare con anticipo i propri spostamenti, consultando gli aggiornamenti forniti dalle società di gestione per evitare ritardi e disagi.

La presenza di numerosi cantieri in contemporanea richiede una maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Si invita a rispettare i limiti di velocità e la segnaletica presente nelle zone interessate dai lavori, per ridurre il rischio di incidenti e facilitare il lavoro degli operatori sul campo.