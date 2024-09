Cantieri riaperti su strade e autostrade: ecco dove e quando saranno attivi

Ripresi dal 3 settembre i lavori di manutenzione e ampliamento su diverse arterie principali, con modifiche alla viabilità su A14, GRA e statali gestite da Anas.

Con la fine del periodo estivo, i cantieri stradali e autostradali gestiti da Anas e Autostrade per l’Italia sono stati riaperti, comportando significativi cambiamenti nella viabilità. Dal 3 settembre, gli interventi hanno ripreso il loro corso, interessando importanti tratti stradali e autostradali, inclusi il Grande Raccordo Anulare, l’A14 e diverse statali.

A14 - Ortona: Sull'autostrada A14 Bari-Pescara, la stazione di Ortona sarà chiusa per chi proviene da Bari (km 403.8) dalle ore 22 di mercoledì 11 settembre fino alle ore 5 di giovedì 12 settembre. Per chi arriva da Bari, l’uscita consigliata è quella di Lanciano.

Grande Raccordo Anulare e A24: La concessionaria Strada dei Parchi avvisa che la rampa di interconnessione tra il Grande Raccordo Anulare (uscita 14) e la complanare dell’autostrada A24 sarà chiusa dalle ore 22 dei giorni 9, 10, 11 e 12 settembre fino alle 6 del mattino successivo. Questa chiusura riguarda la direzione verso L’Aquila, A25 e Teramo. Gli automobilisti possono utilizzare lo svincolo successivo (uscita 15 - La Rustica) per rientrare sul GRA in carreggiata esterna o lo svincolo di via Palmiro Togliatti per proseguire in direzione L’Aquila/A25/Teramo.

Chieti - Statale 656: Sulla strada statale 656, la viabilità è rallentata a causa dei lavori sui piloni del viadotto San Martino. L’Anas ha imposto un limite di traffico per i veicoli con un peso superiore a 7,5 tonnellate. Per evitare congestioni, si consiglia di utilizzare percorsi alternativi lungo via Colonnetta, in direzione Chieti Scalo e Francavilla. Sull’A14, le operazioni proseguono con l’installazione di uno scambio di carreggiata, prevedendo, in alcune fasi, l’apertura di una corsia aggiuntiva nelle direzioni con flussi di traffico intensi.

Statale 16 - Costa dei Trabocchi: Sulla Statale 16, tra Rocca San Giovanni e Fossacesia, il traffico è regolato a senso unico alternato a causa dei lavori sui ponti nelle località La Foce e Cavalluccio. Il flusso veicolare è gestito automaticamente tramite semafori.

Rimborso pedaggi: Autostrade per l’Italia ha attivato il servizio “Cashback con targa”, disponibile su tutta la rete autostradale che gestisce. Questo servizio permette di ottenere rimborsi in modo semplice e automatico anche per chi paga i pedaggi con carte o contanti, registrandosi sulla app Free To X. I rimborsi sono riconosciuti per ritardi superiori a 10 minuti dovuti ai cantieri, per viaggi fino a 99 km, riducendo il limite precedente di 15 minuti.

Questi interventi, necessari per garantire la sicurezza e l'efficienza della rete stradale e autostradale, richiedono l’adozione di percorsi alternativi e una maggiore attenzione da parte degli automobilisti, in particolare nelle aree più colpite dai lavori.