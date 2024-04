Cantieri sull'A14: Ecco le Chiusure e gli Interventi Programmari sulla Viabilità

La gestione dei cantieri sull'A14 e sulle strade principali è cruciale per mantenere la viabilità efficiente. Ecco un elenco dei prossimi interventi e delle chiusure previste:

A24 - Chiusure Notturne tra Assergi e S.Gabriele/Colledara in Direzione di Teramo

La concessionaria Strada dei Parchi ha annunciato la chiusura notturna della tratta autostradale Assergi - Colledara/San Gabriele, limitatamente alla carreggiata est in direzione Teramo. Le chiusure saranno attive dalle ore 22:00 dei giorni 15, 16, 17 e 18 aprile fino alle ore 06:00 dei giorni successivi.

A14 Bologna-Taranto: Chiusura Notturna del Tratto Pescara Nord-Pineto verso Ancona

Per consentire la riconfigurazione dell'area di cantiere sul viadotto "Santa Maria", il tratto compreso tra Pescara Nord e Pineto, verso Ancona, sarà chiuso dalle 22:00 di domenica 14 aprile alle 6:00 di lunedì 15 aprile. Si consiglia di percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Pineto.

A14 Pescara Sud-Pescara Ovest: Chiusure Notturne per Lavori di Ispezione

Nelle notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 aprile, con orario 23:00-05:00, il tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest, verso Ancona/Bologna, sarà chiuso per lavori di ispezione della galleria "Immacolata Vaccari".

Cantieri e Pausa Estiva

Autostrade per l’Italia ha programmato ampie finestre di sospensione dei cantieri per i periodi di maggiore esodo. Dalla sera di giovedì 18 aprile fino a lunedì 6 maggio ci sarà una pausa per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Successivamente, la sospensione estiva avrà luogo dal 31 maggio al 10 settembre.

Altri Cantieri e Deviazioni

Diverse altre strade subiranno chiusure temporanee o deviazioni per lavori di manutenzione. Si consiglia di prestare attenzione alle segnalazioni e di consultare i canali ufficiali per le ultime informazioni sulla viabilità.

La gestione efficiente dei cantieri è fondamentale per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico. Autostrade per l’Italia continuerà a monitorare da vicino la situazione e ad aggiornare i viaggiatori sui prossimi interventi.