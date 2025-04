Caos in Consiglio Regionale: “La Sinistra Viola le Regole della Democrazia”

Gianpaolo Lugini denuncia l’occupazione dell’aula consiliare da parte della minoranza, accusandola di bloccare il confronto democratico e di strumentalizzare i manifestanti.

«Democrazia calpestata», così Gianpaolo Lugini, consigliere regionale del gruppo “Marsilio Presidente”, definisce quanto accaduto durante l’ultima seduta del Consiglio regionale d’Abruzzo, accusando la minoranza di sinistra di comportamenti prevaricatori e «strumentalizzazioni pericolose».

Secondo Lugini, la sinistra, pur essendo forza di minoranza, avrebbe «occupato fisicamente e con violenza verbale l’aula consiliare», impedendo il regolare svolgimento dei lavori. «Abbiamo assistito all’ennesima prova di arroganza — afferma — con cori, slogan e l’ormai rituale intonazione di Bella Ciao, utilizzati per impedire il confronto e soffocare la voce della maggioranza eletta democraticamente».

Il consigliere fa riferimento a un episodio verificatosi poche ore prima, quando l’opposizione ha presidiato l’aula, bloccando di fatto l’avvio dei lavori e rendendo necessario lo spostamento della seduta in un’altra sala del Consiglio. «Nonostante l’accesso garantito a stampa e pubblico tramite lo streaming, la minoranza ha scelto di restare tra i manifestanti, rinunciando a partecipare al confronto in aula e al proprio dovere di rappresentanza», precisa Lugini.

L’episodio viene paragonato dal consigliere a un vero e proprio assalto istituzionale: «È stata la nostra Capitol Hill in salsa abruzzese, e non voglio immaginare cosa sarebbe accaduto se fossimo stati noi del centrodestra a mettere in atto simili azioni».

Al centro delle contestazioni ci sarebbero le recenti modifiche alla tassazione regionale. Lugini chiarisce che gli aumenti previsti riguardano esclusivamente i cittadini con redditi più elevati, mentre per le fasce economicamente più fragili sono previsti ulteriori sgravi: «Chi ha meno, paga meno. Ma sembra che questo non sia un tema che interessi alla sinistra, troppo impegnata a difendere chi dispone di un reddito più consistente».

Il consigliere non risparmia un affondo politico: «È evidente che la sinistra ha consapevolmente disinformato i propri elettori. Ha fatto credere che i nuovi provvedimenti colpiscano tutti indistintamente, quando in realtà è vero il contrario».

Conclude con un appello alla riflessione: «Meditate, gente, meditate. Non si può difendere la democrazia solo quando conviene. Le regole valgono per tutti, e chi è stato eletto ha il dovere di rispettarle e farle rispettare».