Capodanno 2023: Dal Cenone alle Sorprese Nei Prezzi

Il Capodanno degli italiani si preannuncia principalmente casalingo, con il 90% delle persone che sceglierà la propria dimora, quella di amici o parenti per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Per gli altri, la scelta ricade su ristoranti e agriturismi, ma il comune denominatore sarà il dispendio finanziario. Secondo un'indagine Coldiretti/Ixe', il cenone di fine anno vedrà una spesa media di 98 euro a famiglia, con un aumento leggero rispetto allo scorso anno (+2%). La tavola sarà dominata dal pesce, sebbene le vongole registrino un notevole rincaro (+32%). Tuttavia, un'alternativa più conveniente arriva dall'Atlantico.

La spesa per il cenone varierà notevolmente: il 34% delle famiglie manterrà la spesa entro i 50 euro, mentre il 23% si collocherà tra i 50 e i 100 euro, e il 20% spenderà fino a 150 euro. Ci sono anche chi spenderà 200 euro (7%), 300 euro (8%), e un 2% che supererà questa cifra. A livello territoriale, ci sono notevoli differenze, con gli abitanti delle Isole che spenderanno quasi il doppio rispetto a quelli del centro Italia (141 euro contro 76 euro), mentre al Sud il budget sarà di 130 euro, rispetto agli 80 euro del Nord Est e agli 84 del Nord Ovest. Queste variazioni sono influenzate anche dalle differenze nel numero medio di familiari per regione.

La tavola del cenone si allungherà ad una media di 7 persone. Oltre allo spumante, considerato essenziale per il 89% degli italiani, le lenticchie saranno presenti nell'85% dei menu, seguite dai chicchi d'uva (56%). Dodici chicchi di uva dovranno essere consumati per portare fortuna, e anche i melograni, simbolo di riparo e protezione, faranno la loro comparsa sulle tavole.

Per quanto riguarda i rincari, le vongole subiranno un aumento del 32%, mentre la spesa per il pesce sarà influenzata da variabili come il granchio blu, che danneggia le colture, causando aumenti significativi per le veraci. Tuttavia, c'è un calo del 14% nei prezzi dei calamari grazie a una maggiore disponibilità di prodotto dall'Atlantico settentrionale. Aumenti significativi sono registrati anche per la frutta secca, con le noci che costano l'8,2% in più, e per il gambero rosa, il cui prezzo schizza del 31,5%. Inoltre, i prezzi delle lenticchie sono in aumento del 6%.

In generale, la spesa per il cenone di Capodanno sarà un equilibrio tra tradizione e attenzione al portafogli, con molte famiglie che cercano alternative economiche senza rinunciare al festeggiamento.