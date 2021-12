Capodanno con l'anticiclone africano, caldo anomalo con nebbie, inquinanti e inversioni termiche

IN ARRIVO SUPER ANTICICLONE DI CAPODANNO - L'alta pressione con caratteristiche sub tropicali è destinata ad impadronirsi di mezza Europa aprendo una fase stabile e soleggiata su diverse Nazioni, Italia compresa. Già nelle ultime ore si avvertono gli effetti dell'aria calda nord africana su Francia e Spagna. Gli ultimi giorni del 2021 e l'inizio del 2022 avranno poco di invernale, con assenza di piogge e neve e saranno invece caratterizzati da temperature molto miti per il periodo, specie in montagna dove lo zero termico supererà abbondantemente i 3000m.

NEBBIE E NUBI BASSE, LE ZONE INTERESSATE - L'anticiclone durante l'inverno però non è sempre sinonimo di 'bel tempo'. Le aree di pianura del Nord e in parte anche le valli del Centro saranno dominate dalle foschie e anche le nebbie, inizialmente più al mattino ma nel corso dei giorni soprattutto tra 1-2 gennaio anche durante le ore centrali e non solo al Nord ma anche al Centro, in parziale sollevamento diurno. Nubi basse saranno altresì presenti sulle coste tirreniche, dalla Liguria alla Calabria, nonché su ovest Sicilia e Salento.

INQUINANTI ALLE STELLE- La qualità dell'aria tenderà a peggiorare con l'alta pressione. Aumenterà infatti la concentrazione degli inquinanti in particolare in Val padana e nei grandi centri urbani.

CALDO ANOMALO, SPECIE SUI RILIEVI - Le temperature saranno eccezionalmente miti per il periodo specie in quota e sulle aree soleggiate, dove si potranno sfiorare i 18-20°C. Nelle aree soggette a situazioni nebbiose le temperature faticheranno a salire con massime che in Valpadana potranno risultare anche sotto i 10°C. Temperature anomale su Alpi ed Appennino

METEO SAN SILVESTRO E CAPODANNO

Brindisi di Capodanno con nebbie e foschie diffuse e persistenti in Val Padana ma anche su pianure e valli interne di Toscana, Umbria e Lazio, a tratti anche su coste di Sardegna occidentale, Marche e Abruzzo. Altrove sereno o poche nubi. Il resto della giornata trascorrerà con un tempo fosco e nebbioso in Val Padana, nubi basse anche sulla Liguria e sui i litorali adriatici. Al Centro, grigio sulla Sardegna nord occidentale, sui litorali della Toscana e le valli interne della Toscana per nebbie o nubi basse. Nebbie anche sulle alte Marche. Più soleggiato altrove. Al Sud, nubi basse e foschie su Sicilia occidentale e litorali campani, localmente anche sulla Puglia salentina e il Golfo di Taranto. Soleggiato altrove. Temperature massime in lieve calo. Venti deboli o assenti.

Tendenza meteo: poche variazioni anche nei giorni a seguire mentre un cambiamento appare aversi a ridosso della Epifania